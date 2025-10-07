Harold James: Az új globalizáció azoké lesz, akik mernek kezdeményezni

Miközben a világot infláció, vámháborúk és geopolitikai bizonytalanságok sújtják, a piacok eufóriában úsznak, az arany ára rekordokat dönt. Ez mégsem ellentmondás, hanem a történelem ismerős mintázata tér vissza – mondta el Harold James, a Princeton Egyetem professzora a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferenciáján. Szerinte a mostani folyamatok nem a globalizáció végét, hanem csupán egy új korszak kezdetét jelentik.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

A világ jelenlegi helyzete egyszerre négy, egymással ellentmondásos folyamat metszéspontjában áll – kezdte el előadását Harold James a Portfolio Budapest Economic Forum 2025 konferencián.

Elsőként a mesterséges intelligencia transzformatív hatását emelte ki. Úgy fogalmazott, hogy az emberiség soha nem látott technológiai forradalmat él át, amely minden korábbinál gyorsabb ütemben zajlik. A mesterséges intelligencia fejlődése szerinte még az ipari forradalomnál is mélyebb hatást gyakorol az emberi életre, és az átalakulás mértéke a következő években tovább fokozódik majd. Második jelenségként a világgazdaság geopolitikai széttöredezését említette. Felidézte, hogy sokan – köztük az IMF ügyvezető igazgatója, Kristalina Georgieva – attól tartanak, a világ újra blokkokra szakad, ami a 1930-as évek protekcionista korszakát idézi. James utalt az Egyesült Államokban bevezetett vámokra és Kína növekvő befolyási övezetére, amelyek szerinte mind azt a benyomást erősítik, hogy a globalizáció kora véget érhet. A harmadik tényezőként a tartós inflációt nevezte meg. Azt mondta, hogy bár Kínában és Japánban ez kevésbé jellemző, Európában és az Egyesült Államokban továbbra sincs semmi jele annak, hogy a drágulási hullám véget érne. Ez a helyzet szerinte különösen aggasztó, mert a monetáris politikák mozgástere beszűkült, miközben a politikai döntéshozók is nehezen tudnak alkalmazkodni a gyorsan változó gazdasági környezethez. Végül azt emelte ki, hogy mindezen bizonytalanságok ellenére a pénzpiacok kifejezetten optimistán reagálnak. Úgy fogalmazott, hogy a világ inflációs és geopolitikai feszültségekkel teli időszakban él, miközben a befektetők körében euforikus hangulat uralkodik, és az eszközárak jelentősen emelkednek.

Boom vagy buborék?

Harold James arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági helyzetet sokan egyszerre tekintik fellendülésnek és lufinak.

Úgy fogalmazott, hogy az eszközárak emelkedése akár egy újfajta, a kettő elemeit ötvöző állapotként is felfogható – "boombo"-nak nevezve ezt a kombinációt. Véleménye szerint érdemes ezeket a jelenségeket történelmi távlatban szemlélni, mert hasonló korszakokban az emberiség mindig szembesült azzal a kihívással, hogy miként birkózzon meg a technológiai forradalmakkal, a piaci zavarokkal és a kormányok új iparpolitikai kísérleteivel. James felidézte Joseph Schumpeter gondolatait, aki az első világháború után Bécsben azt próbálta értelmezni, hogy a kapitalizmus és az imperializmus dinamikája mennyiben fakad a piac logikájából, illetve mennyiben külső – politikai, nemzeti vagy kulturális – erők befolyásából. Schumpeter szerint a nacionalizmus és a militarizmus a piac világán kívülről, mélyebb történelmi ösztönökből táplálkozik, és ezek határozzák meg a gazdasági folyamatokat is.

E gondolatmenet illusztrálására James a 19. század végi brit politikus, Joseph Chamberlain példáját idézte, akit Schumpeter is említ műveiben. Chamberlain – aki sosem lett miniszterelnök, de hatalmas befolyással bírt – két jelszót fogalmazott meg egy hanyatló világbirodalom számára: "tanulj meg birodalmi módon gondolkodni" és "a vámreform munkát jelent mindenkinek".

Harold James szerint ezek a mondatok ma is kísértetiesen ismerősen csengenek, mert az Egyesült Államok jelenlegi gazdaságpolitikája hasonló logikát követ. Úgy vélte, az Egyesült Államok gazdasága ugyan erős és élénk, de a társadalomban egyre erősebb az a félelem, hogy az ország relatív értelemben veszít pozícióiból, különösen Kína felemelkedésével szemben. Ebből a szorongásból fakadnak azok a protekcionista és birodalmi reflexek, amelyek ismét a nemzeti önellátás, a gazdasági védekezés és a stratégiai autonómia irányába tolják a döntéshozókat.

Visszafordulhat a globalizáció?

James szerint mindez felveti a kérdést, hogy vajon ezzel lezárul-e az a globalizációs korszak, amely az elmúlt huszonöt-harminc év világgazdasági növekedését hajtotta. A jelenlegi környezet alapján úgy tűnik, hogy a folyamat nem lineáris, és újra előtérbe kerülhetnek a nemzeti határok és érdekek.

Felidézte, hogy már a 2000-es évek elején is foglalkoztatta a globalizáció lehetséges visszaesése, különösen a nagy gazdasági világválság tapasztalatai alapján. Akkori The End of Globalization című könyvében azt vizsgálta, mi vezethet a világgazdasági integráció megtorpanásához, majd legújabb művében, a Seven Crashes-ben újraértékelte a globalizáció történetének fordulópontjait. Megfogalmazása szerint két nagy korszakban – a 19. század közepén és a 20. század végén – erősödött meg a globalizáció, míg a nagy gazdasági világválság idején, illetve a 2008-as pénzügyi krízist követően visszaesett. Ezeket a hullámzásokat azzal magyarázta, hogy minden ilyen korszakot valamilyen sokk – kínálati vagy keresleti – indított el.

A koronavírus-válság óta fegyverként tekintünk az ellátási láncokra

James elmondta, hogy a kínálati sokkok esetében az árak emelkednek, miközben a termelés visszaesik, míg keresleti sokk esetén mind az árak, mind a termelés csökken. A 19. század közepén ilyen negatív kínálati sokkot jelentett az európai éhínség, amely társadalmi feszültségeket és az 1848-as forradalmakat váltotta ki, a 20. század 70-es éveiben pedig az olajárrobbanás és a közel-keleti konfliktusok idéztek elő hasonló megrázkódtatást. Ezekben az időszakokban a kormányok kényszerhelyzetbe kerültek: egyrészt hatékonyabbá kellett válniuk, másrészt kénytelenek voltak a meglévő technológiákat jobban kihasználni. A 19. században ilyen technológiai áttörést a vasút és a gőzhajó, a 20. században pedig a konténerszállítás és az információtechnológia jelentett.

A professzor szerint a mai kor sokkja a koronavírus-járvány volt, amely radikálisan felborította a globális ellátási láncokat.

Hajók, nyersanyagok és alkatrészek kerültek rossz helyre, és mindenki hirtelen a hiányokkal szembesült. Ez a tapasztalat rávilágított arra, hogy bármely ország, amely egy kulcsfontosságú ellátási lánc felett ellenőrzést gyakorol, geopolitikai előnyt szerezhet. Most azt láthatjuk, ahogyan a különböző szereplők próbálják ezeket az előnyöket kihasználni.

Példaként említette Oroszországot, amely az energiahordozók exportjára építve próbálta politikai befolyását érvényesíteni Európában, különösen Németországgal szemben, az Ukrajna elleni háború előestéjén. Hasonló helyzet alakult ki Észak-Afrikában is: Algéria a Nyugat-Szaharáért vívott konfliktus miatt gázexportját fenyegette Spanyolország felé, ha Madrid továbbra is energiát juttat át Marokkóba.

Kínáról James azt mondta, a ritkaföldfémek és más kulcsfontosságú nyersanyagok feletti ellenőrzés révén képes befolyásolni a félvezetőgyártást, az akkumulátortechnológiát és a zöldátmenet ütemét.

Az Egyesült Államok erre válaszul indította el a Biden-kormány CHIPS-törvényét, amely az elvesztett félvezetőgyártási kapacitások visszaszerzését célozza. James emlékeztetett rá, hogy húsz évvel ezelőtt még az USA dominálta ezt a szektort, mára viszont alig maradt részesedése a legfejlettebb technológiákban. A professzor úgy vélte, a Trump-adminisztráció új energiapolitikai iránya szintén egyfajta reakció az energiapiaci szűkösségre, és annak felismerésére, hogy az energiaellátás kulcsfontosságú a jövő nagy technológiai rendszerei – például a szuperszámítógépek és a mesterséges intelligencia – működéséhez.

Az Európai Unió válaszát ezzel szemben hezitálónak és bizonytalannak nevezte, hozzátéve, hogy a kontinens még nem találta meg azt az egységes stratégiát, amely egyszerre kezelné az energiabiztonsági, technológiai és geopolitikai kihívásokat.

A kínálati sokkokat nehezebb kezelni

Harold James arról beszélt, hogy a jelenlegi világgazdasági helyzet tele van kérdőjelekkel, és a kínálati sokkok kezelését sokkal nehezebbnek tartja, mint a keresleti válságokét. Elmondta, hogy

míg a keresleti problémákra viszonylag egyszerű a válasz – a kormányok költségvetési élénkítéssel vagy monetáris lazítással növelhetik a keresletet –, addig a kínálati sokkok esetében nem elegendő több termelés.

Itt ugyanis nem akármilyen termék vagy alapanyag hiányzik, hanem nagyon specifikus eszközök: például egyes típusú félvezetők, amelyekből nem minden helyettesíthető. Emlékeztetett arra, hogy a Covid-időszakban is pontosan ez volt a probléma: nem általánosan orvosi eszközökre, hanem meghatározott minőségű és rendeltetésű berendezésekre volt szükség, és a rosszul szervezett gyártás miatt hatalmas pazarlás keletkezett. James a 2023-as EBRD Transition Report-ra hivatkozva hangsúlyozta, hogy Kína jelenlegi dominanciája a ritkaföldfémek piacán meghatározó mind a zöld átállás, mind a szuperszámítógépes fejlesztések szempontjából. A jelentés részletesen felsorolta, mely elemek beszerzése függ döntően Kínától, ám ezek közül több olyan is van, amelynek fontosságát csak utólag ismeri fel a világ. Példaként említette a 2022-es neonhiányt, amelyet az orosz–ukrán háború váltott ki, mivel a neon gáz előállítása egy sajátos acélipari melléktermék, főként ebből a térségből. Ugyanígy utalt a galliumra, a germániumra és a kevésbé ismert diszpróziumra, amelyről – mint mondta – "alig valaki hallott korábban", pedig minden okostelefonban megtalálható, és kulcsszerepe van a félvezetőgyártásban, sőt, a jövőbeli nukleáris fúziós technológiákban is. Hozzátette, hogy Kína 2024-ben épp a diszprózium exportjára vezetett be korlátozásokat, válaszul az amerikai kereskedelmi intézkedésekre, és azóta újabb stratégiai elemek – például a szamárium – is a hiánylistára kerültek. A professzor szerint ez a folyamat azt mutatja, hogy a világ folyamatosan újabb és újabb "szűk keresztmetszeteket" fedez fel, amelyek újabb kínálati sokkok forrásai lehetnek.

Az amerikai vámintézkedéseket – különösen a Trump-kormányzat új vámpolitikáját – ennek tükrében kettős hatásúnak nevezte: az Egyesült Államok számára belső kínálati sokkot okoznak, mivel a magasabb importköltségek felverik az árakat, míg a világ többi részére keresleti fékező hatást gyakorolnak.

James kitért arra is, hogy mindezek a folyamatok egy új, aszimmetrikus globális kereskedelmi hálózatban zajlanak. Az EBRD adatai alapján bemutatta, hogy 2001 és 2023 között Kína vált a világkereskedelem legfontosabb csomópontjává, miközben az Egyesült Államok szerepe fokozatosan háttérbe szorult. Az USA tavaly mintegy 3 ezer milliárd dollárnyi importot bonyolított le, ami a globális kereskedelem körülbelül 12 százaléka – jelentős, de messze nem domináns arány Kínához képest. A professzor hangsúlyozta, hogy

emiatt a vámháborús átrendeződés ugyan átalakítja a világgazdaság szerkezetét, de önmagában még nem idéz elő globális visszaesést vagy fordítja vissza a globalizációt.

Inkább regionális hatások várhatók, miközben a világkereskedelem összességében tovább bővül.

Harold James előadását azzal zárta, hogy a hosszú lejáratú amerikai államkötvények hozamának megugrása nem csupán pénzügyi, hanem történelmi fordulópont is. Úgy fogalmazott, hogy a világ ezzel visszatér egy ismerős mintázathoz: amikor a gazdasági rendszerek megrendülnek, a befektetők mindig a stabilitást keresik, és újra az aranyhoz fordulnak. Az arany árfolyama szerinte példátlan magasságokba emelkedett, mostanra unciánként meghaladta a 39 ezer dollárt, ami a 19. század közepének és az 1970-es éveknek a válságait idézi, amikor hasonló kínálati sokkok és pénzügyi bizonytalanságok mozgatták a piacokat. James szerint az arany iránti kereslet növekedése nemcsak Oroszországban, Kínában vagy Indiában figyelhető meg, hanem Közép-Európában is: Lengyelország, Csehország és Magyarország jegybankjai egyaránt aktívan vásárolják a nemesfémet. Ez a tendencia szerinte azt mutatja, hogy

a világ újra értékelni kezdi a fizikai biztonságot és a kézzelfogható tartalékokat, miközben a digitális és pénzügyi rendszerek egyre törékenyebbé válnak.

Szerinte bár a bizonytalanság nyomasztó, a biztonság iránti vágy egyben a változás motorja is. A jelenlegi sokkok – a technológiai, geopolitikai és pénzügyi átalakulások – szerinte nem a globalizáció végét, hanem egy új szakasz kezdetét jelzik.

Tehát a jövő rózsás azoknak az országoknak, amelyek rendelkeznek a kezdeményezőkészséggel és a technológiákkal, hogy ezt kihasználják.

Címlapkép forrása: Portfolio