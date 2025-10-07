  • Megjelenítés
Hihetetlen tempót diktál Magyarországon az elektromos autópiac
Gazdaság

Hihetetlen tempót diktál Magyarországon az elektromos autópiac

Portfolio
Szeptember végéig több zöld autó állt forgalomba, mint a tavalyi rekordévben összesen - közölte az Energiaügyi Minisztérium. Ez azt jelenti, hogy év végére megközelítheti - vagy akár meg is haladhatja - a 100 ezres darabszámot a teljes e-autó flotta.

A szaktárca közlése szerint mai napig több mint 93 ezer tisztán elektromos gépkocsit szereltek fel zöld rendszámmal Magyarországon. Az idei évben már most rekordszámban, szeptemberig összesen 22 628 elektromos autó került a forgalomba, amit több,

mint az eddigi csúcsnak számító 2024-es évben összesen.

Változatlan ütemű növekedés mellett az új éves rekord meghaladhatja akár a 30 ezer új üzembe állított zöld autót is, amivel a hazai flotta még idén elérheti a 100 ezres darabszámot. A minisztérium azt is közölte, hogy 2020 eleje óta a magyarországi villanyautó-állomány a tizenkétszeresére nőtt, 2023 őszéhez képest pedig megduplázódott.

A további bővülést nagyban elősegítheti, hogy a vállalati e-autó program keretösszegét 10 milliárd forinttal emelték meg szeptember elején. A fenntarthatóbb működésre törekvő cégeknek tehát mindenképpen érdemes pályázniuk, különösen mert a korszerű elektromos gépkocsik üzemeltetése, karbantartása olcsóbb, mint a hagyományos hajtásúaké - hívta fel a figyelmet a szaktárca.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az egyre gyorsabban terjedő elektromos autók és a töltőhálózatok kihívásai is kiemelt téma lesz a holnapi energetikai konferenciánkon
Információ és jelentkezés

Címlapkép forrása: Energiaügyi Minisztérium Facebook

