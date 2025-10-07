  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

A héten szerdán csak a gázolaj nagykereskedelmi árában lesz változás - írja a holtankoljak.

A gázolaj esetében a nagykereskedelmi ár bruttó 2 forinttal csökken, a benzin beszerzési ára pedig ezúttal nem változik.

Így várhatóan az alábbi átlagárakon tankolhatunk szerdától a hazai kutakon, amennyiben ez a csökkenés beépül a kiskereskedelmi árakba is:

  • 95-ös benzin: 582 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter 
