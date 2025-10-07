Jó hír érkezett Japánból

Kedden közzétett előzetes kormányzati adatok szerint a japán gazdaság összetett teljesítményindexe augusztusban 107,4 pontra emelkedett a júliusi 106,1 pontról, meghaladva az elemzők által várt 107,1 pontot.
Augusztusban az index összetevői közül a fogyasztói hangulat indikátora kilenchavi csúcsot ért el, miközben a munkanélküliségi ráta 2,6 százalékra, 2024 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, a foglalkoztatottság pedig négyhavi mélypontra csökkent. A lakossági kiadások 2,3 százalékkal, május óta a leggyorsabb ütemben nőttek augusztusban a júliusi 1,4 százalékos emelkedést követően, felülmúlva az elemzői konszenzusban szereplő 1,2 százalékot.
A japán gazdaság összetett teljesítményindexe a következő hónapok kilátásait tükrözi. A mutató januárban idei eddigi csúcsán, 108,1 ponttal kezdte az évet, idei eddigi mélypontját pedig áprilisban érte el 104,4 ponton.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Boom vagy buborék az AI? Erős vagy gyenge a forint? Profi befektetők beszéltek erről
A Budapest Economic Forum konferencián.
Megszólalt a legendás befektető: olyan, mintha az 1970-es évek elején lennénk
És ezért érdemes sok aranyat tartani.
Jobbról-balról rángatják Ursula von der Leyent, de a valódi csatát saját pártjával kell megvívnia
Manfred Weber a színjátékok végét szeretné.
Dzsabarov: ha ez tényleg megtörténik, észre sem vesszük, és már ki is robbant a világháború
Az orosz szenátor a Tomahawk rakétáról osztotta meg gondolatait.
Mélyül a válság: ez így nem mehet tovább Európa erős országában - Már az elnök emberei szerint is ideje félreállni
Már Emmanuel Macron szövetségesei szerint is új választások kellenek.
Ezt a jelentési szezont nem teszik ki az ablakba az európai vállalatok
Most kiderül, hogy hatott a vámháború.
Történelmi rekord: ennyit költenek el a magyar gazdaság felpörgetésére
A Magyar Fejlesztési Bank főszereplő lesz a konjunktúra támogatásában.
Bárki bármit mond, a fizetés a legfontosabb
A Budapest Economic Forum konferencián beszéltek erről a szakértők.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.