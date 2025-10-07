  • Megjelenítés
Jó hír érkezett Japánból
Gazdaság

Jó hír érkezett Japánból

MTI
A japán gazdaság összetett teljesítményindexe március óta a legmagasabb szintre emelkedett augusztusban, zsinórban az ötödik hónapban.

Kedden közzétett előzetes kormányzati adatok szerint a japán gazdaság összetett teljesítményindexe augusztusban 107,4 pontra emelkedett a júliusi 106,1 pontról, meghaladva az elemzők által várt 107,1 pontot.

Augusztusban az index összetevői közül a fogyasztói hangulat indikátora kilenchavi csúcsot ért el, miközben a munkanélküliségi ráta 2,6 százalékra, 2024 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, a foglalkoztatottság pedig négyhavi mélypontra csökkent. A lakossági kiadások 2,3 százalékkal, május óta a leggyorsabb ütemben nőttek augusztusban a júliusi 1,4 százalékos emelkedést követően, felülmúlva az elemzői konszenzusban szereplő 1,2 százalékot.

A japán gazdaság összetett teljesítményindexe a következő hónapok kilátásait tükrözi. A mutató januárban idei eddigi csúcsán, 108,1 ponttal kezdte az évet, idei eddigi mélypontját pedig áprilisban érte el 104,4 ponton.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
kurali zoltán 3
Gazdaság
Erős üzenetet küldött a kormánynak az MNB alelnöke
Pénzcentrum
Érik a hatalmas változás az autópiacon? Ezt tervezheti rengeteg gyártó, nagyot fog szólni
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility