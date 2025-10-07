Jó hír érkezett Japánból

A japán gazdaság összetett teljesítményindexe március óta a legmagasabb szintre emelkedett augusztusban, zsinórban az ötödik hónapban.

Kedden közzétett előzetes kormányzati adatok szerint a japán gazdaság összetett teljesítményindexe augusztusban 107,4 pontra emelkedett a júliusi 106,1 pontról, meghaladva az elemzők által várt 107,1 pontot.

Augusztusban az index összetevői közül a fogyasztói hangulat indikátora kilenchavi csúcsot ért el, miközben a munkanélküliségi ráta 2,6 százalékra, 2024 júliusa óta a legmagasabb szintre emelkedett, a foglalkoztatottság pedig négyhavi mélypontra csökkent. A lakossági kiadások 2,3 százalékkal, május óta a leggyorsabb ütemben nőttek augusztusban a júliusi 1,4 százalékos emelkedést követően, felülmúlva az elemzői konszenzusban szereplő 1,2 százalékot.

A japán gazdaság összetett teljesítményindexe a következő hónapok kilátásait tükrözi. A mutató januárban idei eddigi csúcsán, 108,1 ponttal kezdte az évet, idei eddigi mélypontját pedig áprilisban érte el 104,4 ponton.

Címlapkép forrása: Shutterstock