Jogerős ítélet született a gödi Samsung-gyár ügyében - Teljesen leállhat a termelés
Gazdaság

Portfolio
A Budapest Környéki Törvényszék jogerősen megsemmisítette a gödi Samsung SDI akkumulátorgyár környezethasználati engedélyét, ami az ítélet kézhezvételétől kezdve lehetetlenné teszi az akkumulátorgyártást a létesítményben - számolt be a Telex.

Az EMLA Egyesület Facebook-oldalán tette közzé, hogy a bíróság érvénytelenítette a Samsung gödi üzemének működéséhez elengedhetetlen környezethasználati engedélyt. A döntés értelmében az írásos ítélet átvételét követően

a vállalat nem folytathat engedélyköteles tevékenységet, beleértve az akkumulátorok gyártását is.

A jogi eljárás előzménye, hogy a magyar jogszabályok alapján a jelentősebb ipari létesítmények működtetéséhez környezethasználati engedély szükséges. A Samsung 2023 végén kapta meg ezt az engedélyt, amelyet a Göd-ÉRT Egyesület azonnal megtámadott, arra hivatkozva, hogy az üzem működése nem felel meg a vonatkozó előírásoknak.

Az elsőfokú bíróság már 2023 tavaszán a civil szervezet javára döntött, és felfüggesztette az engedélyt. Akkor Kiss Csaba, az EMLA Egyesület jogásza úgy nyilatkozott, hogy a Samsungnak fel kellene függesztenie minden engedélyköteles tevékenységét. A kormányhivatal azonban olyan értelmezést adott, amely szerint elegendő a termelést nem engedélyköteles szintre csökkenteni. A gyár ennek megfelelően folytatta működését, majd ősszel másodfokon visszanyerte a teljes működési jogát.

A mostani jogerős ítélet azonban egyértelműbb helyzetet teremt. Kiss Csaba szerint két lényeges különbség van a tavalyi esethez képest: egyrészt a jelenlegi döntés ellen csak a Kúriánál lehet jogorvoslatot kérni, amely kizárólag súlyos eljárási hiba esetén változtathatja meg az ítéletet; másrészt 2023 szeptembere óta szigorodtak az akkugyárakra vonatkozó szabályok, így már kis mennyiségű akkumulátor gyártása is környezetvédelmi engedélyhez kötött.

A jogász hangsúlyozta, hogy a kormányhivatal korábbi érvelése – miszerint elegendő a termelés visszafogása – már nem alkalmazható. Elsősorban a Samsungon múlik, betartja-e a bírósági döntést, ha pedig nem, a Pest Vármegyei Kormányhivatalnak kellene érvényt szereznie az ítéletnek.

A Samsung gödi üzemében 2023 őszéig folyamatosan növekedett az akkumulátorgyártás volumene, azóta azonban csökkenő vagy ingadozó tendenciát mutat a termelés. Ennek ellenére a létesítmény bővítése jelenleg is zajlik.

Címlapkép forrása: Akos Stiller/Bloomberg via Getty Images

