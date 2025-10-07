Katasztrofális a helyzet az orosz benzinkutakon, a szomszéd országból kell felmentő sereget küldeni

Iparági források kedden közölték a Reutersszal, hogy a belarusz finomítókból Oroszországba irányuló vasúti benzinszállítmányok 49 000 tonnára (napi 14 500 hordóra) emelkedtek az előző hónaphoz képest. Emellett 33 000 tonna dízelolajat is szállítottak szeptemberben.

Több orosz régióban korlátozni kellett az üzemanyagok vásárlását, és ideiglenesen befagyasztották az üzemanyagárakat az elmúlt hetekben.

A népszerű benzinfajták hiányát az ukrán dróncsapások okozták, amelyek többek között finomítókat is célba vettek.

Moszkva korlátozta a benzin és dízel exportját is.

Oroszország már tavaly is növelte a belarusz üzemanyagimportot a hiány fedezésére. Közben a Belaruszból orosz kikötőkön keresztül továbbexportált benzin mennyisége mindössze 1%-kal, 140 000 tonnára emelkedett szeptemberben.

Belarusz 2021 márciusa óta használja az orosz kikötőket finomított kőolajtermékei átrakodására egy Moszkva és Minszk között aláírt együttműködési megállapodás alapján. Azonban az ilyen átrakodások közel 40%-kal, 1,17 millió tonnára csökkentek az év első kilenc hónapjában az előző év azonos időszakához képest a finomítói kapacitás csökkenése miatt.

Belarusz két finomítója – a Naftan és a Mazir – egyenként évi 12 millió tonna (napi 240 000 hordó) kapacitással rendelkezik, de általában csak évi 9 millió tonnát (napi 180 000 hordót) termelnek.

