Milliókkal kevesebb üveg bor kerülhet a polcokra: hivatalosan is megerősítették a rossz híreket
Portfolio
A francia mezőgazdasági minisztérium kedden lefelé módosította az idei bortermelési előrejelzését, az augusztusi hőhullám negatív hatásai miatt.

A minisztérium az idei várható bortermelést 36,0 millió hektoliterre csökkentette a múlt hónapban előrejelzett 37,4 millió hektoliterről.

Ez 1%-kal marad el a tavalyi szüret mennyiségétől.

A legfrissebb szüreti eredményeken alapuló módosított előrejelzés 16%-kal alacsonyabb az ötéves átlagnál.

Egy hektoliter 100 liternek, vagyis 133 standard borosüvegnek felel meg.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

