Milliókkal kevesebb üveg bor kerülhet a polcokra: hivatalosan is megerősítették a rossz híreket

A minisztérium az idei várható bortermelést 36,0 millió hektoliterre csökkentette a múlt hónapban előrejelzett 37,4 millió hektoliterről.
Ez 1%-kal marad el a tavalyi szüret mennyiségétől.
A legfrissebb szüreti eredményeken alapuló módosított előrejelzés 16%-kal alacsonyabb az ötéves átlagnál.
Egy hektoliter 100 liternek, vagyis 133 standard borosüvegnek felel meg.
Forrás: Reuters
