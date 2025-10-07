  • Megjelenítés
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
Gazdaság

Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte

Portfolio
A német ipari megrendelések augusztusban is csökkentek, amely a negyedik egymást követő havi negatív adatot jelenti. Ezt főként a gyenge autóipar és a külföldi kereslet visszaesése okozta.

A német szövetségi statisztikai hivatal kedden közölte, hogy a feldolgozóipari szektor beérkező megrendelései szezonálisan és naptárilag kiigazított alapon 0,8%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest. Ez jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, hiszen a Reuters által megkérdezett szakértők átlagosan 1,1%-os növekedést jósoltak.

A statisztikai hivatal adatai szerint

az exportra irányuló megrendelések 4,1%-kal estek vissza augusztusban.

  • Ezen belül az euróövezetből érkező megrendelések 2,9%-kal,
  • míg az euróövezeten kívülről érkezők 5%-kal csökkentek.
  • Ezzel szemben a belföldi megrendelések 4,7%-os növekedést mutattak.

Augusztusban a magyar ipar is rendkívül gyenge teljesítményt mutatott. Az előző év azonos időszakához képest 7,3, míg az előző hónaphoz viszonyítva 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene – közölte a KSH.

A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a visszaesés éves alapon 4,6 százalékos volt.

Kapcsolódó cikkünk

Nagy Márton üzent a magyar kamatról, a forint vette a lapot

Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye

Nagy Márton hatalmas vállalati támogatásokat lengetett be

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bor vörösbor borászat alkohol
Gazdaság
Milliókkal kevesebb üveg bor kerülhet a polcokra: hivatalosan is megerősítették a rossz híreket
Pénzcentrum
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility