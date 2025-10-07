Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte

A német ipari megrendelések augusztusban is csökkentek, amely a negyedik egymást követő havi negatív adatot jelenti. Ezt főként a gyenge autóipar és a külföldi kereslet visszaesése okozta.

A német szövetségi statisztikai hivatal kedden közölte, hogy a feldolgozóipari szektor beérkező megrendelései szezonálisan és naptárilag kiigazított alapon 0,8%-kal csökkentek az előző hónaphoz képest. Ez jelentősen elmaradt az elemzői várakozásoktól, hiszen a Reuters által megkérdezett szakértők átlagosan 1,1%-os növekedést jósoltak.

A statisztikai hivatal adatai szerint

az exportra irányuló megrendelések 4,1%-kal estek vissza augusztusban.

Ezen belül az euróövezetből érkező megrendelések 2,9%-kal,

míg az euróövezeten kívülről érkezők 5%-kal csökkentek.

Ezzel szemben a belföldi megrendelések 4,7%-os növekedést mutattak.

Augusztusban a magyar ipar is rendkívül gyenge teljesítményt mutatott. Az előző év azonos időszakához képest 7,3, míg az előző hónaphoz viszonyítva 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene – közölte a KSH.

A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a visszaesés éves alapon 4,6 százalékos volt.



Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images