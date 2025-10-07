Óriási lehetőség nyílt a befektetők előtt

A választási eredmény hatására a jen hétfőn gyengült a dollárral szemben, míg a kötvények árfolyama zuhant, mivel a befektetők attól tartanak, hogy Takaichi növelni fogja a kormányzati kiadásokat és fűteni fogja az inflációt. Számos piaci szereplő megjegyezte, hogy Takaichi korábban bírálta a BOJ kamatemelési lépéseit, és lassabb monetáris szigorítást szorgalmazhat hivatalba lépése esetén.

Etsuro Honda, Takaichi gazdaságpolitikai tanácsadója hétfőn kijelentette, hogy a BOJ októberi kamatemelése valószínűleg túl korán jönne Takaichi kormányának megalakulása után, és decemberben megfelelőbb lenne az időzítés.

Mindez arra ösztönözte a kereskedőket, hogy csökkentsék a monetáris szigorításra vonatkozó fogadásaikat. A swap ügyletek most 19% esélyt adnak egy lépésre a BOJ október 30-i ülésén, szemben a vezetőségi szavazás előtti körülbelül 57%-kal. Ha a BOJ a jelenleg 0,5%-os kamatláb - amely már így is a világ egyik legalacsonyabb kamata - lassabb emelése mellett dönt, az megnyugtathatja a potenciális carry trade kereskedőket, hogy a jen olcsó finanszírozási forrás marad.

Masayuki Nakajima, a Mizuho Bank londoni vezető devizastratégája szerint jó esély van a jen eladások felgyorsulására.

A valuta akár 180-ig is gyengülhet az euróval szemben,

miután hétfőn rekord mélypontra süllyedt, és más ázsiai devizákkal szemben is nyomás alá kerülhet.

Ha Takaichi továbbra is amellett érvel, hogy a gyenge jen nem jelent negatív problémát Japán gazdasága számára, és kitart amellett, hogy a BOJ-nak nem kellene kamatot emelnie, a carry trade folytatódhat, és a jen széles körben gyengülhet

- mondta Nakajima.

A Deutsche Bank AG stratégái úgy döntöttek, hogy lezárják jen erősödésre játszó pozícióikat, mivel "jelenleg hiányoznak a pozitív katalizátorok a politikai meglepetés miatt".

Az elmúlt hetek nyereségesek voltak a carry trade kereskedők számára, akik profitáltak a devizapiacok alacsony volatilitásából. A Bloomberg adatai szerint különösen a jennel finanszírozott carry trade-ek bizonyultak jövedelmezőnek. Azok, akik például a jent a kolumbiai pesóval szemben adták el, több mint 5%-os nyereséget könyvelhettek el az elmúlt hónapban, szemben a svájci frank valamivel több mint 3%-os hozamával.

A kereskedők most figyelemmel kísérik a BOJ döntéshozóinak beszédeit a következő hetekben, hogy bármilyen jelét lássák a monetáris szigorítási pálya lassulásának. Erik Nelson, a Wells Fargo Bank londoni makrostratégája szerint azonban a BOJ valószínűleg nem változtat irányvonalán.

