  • Megjelenítés
Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége
Gazdaság

Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége

MTI
A Gödöllői Járási Ügyészség eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt emelt vádat egy férfival szemben, aki éveken át úgy vezetett, hogy soha nem szerzett vezetői engedélyt - közölte a Pest Vármegyei Főügyészség kedden az MTI-vel.

Közleményük szerint a gödöllői férfi soha nem rendelkezett vezetői engedéllyel, azonban ez nem tartotta vissza, hogy a volán mögé üljön, az elkövetőt engedély nélküli vezetés szabálysértése miatt 2023-ban a Gödöllői Járásbíróság két alkalommal is elmarasztalta és mindkét esetben eltiltotta a férfit a közúti járművezetéstől.

A vádlott a szabálysértési hatóság döntéseit nyíltan semmibe vette: 2024 februárja és novembere között - az eltiltások hatálya alatt - hat alkalommal vezetett személy-, illetve tehergépkocsit Gödöllőn és a környező településeken.

Megjegyezték, hogy Magyarországon 2021 májusától bűncselekménynek minősül az eltiltás hatálya alatti járművezetés.

A Gödöllői Járási Ügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfival szemben eltiltás hatálya alatt elkövetett járművezetés vétsége miatt vádat emelt, és végrehajtandó szabadságvesztés, közügyektől eltiltás és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabására tett indítványt.

A vádlott bűnösségéről a Gödöllői Járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.

Kapcsolódó cikkünk

Forrnak az indulatok Amerikában: Trumpék terrortámadást és lázadást, a demokraták önkényes inváziót emlegetnek

Káosz az oslói reptéren: rejtélyes repülő objektumok zavarták meg a légi közlekedést

Elszabadult a pokol a Moszkva bűvkörébe került országban – Brüsszelből irányított puccsot kiáltottak

Terrortámadás Angliában: lép a kormány, korlátoznák a félelemkeltő tüntetéseket

Címlapkép forrása: Klaudia Radecka/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
nagy márton nemzetgazdasági miniszter
Gazdaság
Nagy Márton szerint a feltételek adottak, eljöhetett az ideje a jegybanki kamatcsökkentésnek
Pénzcentrum
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility