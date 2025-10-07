  • Megjelenítés
Szokatlan hanghatások lesznek Pakson
Gazdaság

Szokatlan hanghatások lesznek Pakson

Portfolio
A megszokottól eltérő hanghatásokkal találkozhatnak a paksi atomerőmű mellett élők, mert hamarosan kezdődik az éves fizikai védelmi gyakorlat - adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal.

Az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság felügyeletével a 2025. október 13-i héten tartja éves fizikai védelmi gyakorlatát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A hatályos szabályozás értelmében a nukleáris létesítmények kötelesek minden évben komplex gyakorlat keretén belül ellenőrizni a fizikai védelmi rendszereiknek és eljárásaiknak működőképességét.

Az Országos Atomenergia Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársainak ellenőrzése mellett, a Paksi Atomerőmű személyzetén kívül a területi rendvédelmi szerveket is bevonják a gyakorlat végrehajtásába.

A gyakorlat az erőmű közelében a megszokottól eltérő hanghatásokkal és a rendvédelmi szervek fokozott jelenlétével járhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

Portfolio Budapest Economic Forum 2025

2025. október 7.

Otthonteremtés 2025-2026-ban

2025. október 7.

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
oroszország benzinkút üzemanyag autó
Gazdaság
Katasztrofális a helyzet az orosz benzinkutakon, a szomszéd országból kell felmentő sereget küldeni
Pénzcentrum
Nagy dobásnak indult, de csak a tűzzel játszottunk? Így sült el Orbán gazdasági mesterterve
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility