Szokatlan hanghatások lesznek Pakson

A megszokottól eltérő hanghatásokkal találkozhatnak a paksi atomerőmű mellett élők, mert hamarosan kezdődik az éves fizikai védelmi gyakorlat - adta hírül az Országos Atomenergia Hivatal.

Az Országos Atomenergia Hivatal, az Országos Rendőr-főkapitányság és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság felügyeletével a 2025. október 13-i héten tartja éves fizikai védelmi gyakorlatát az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

A hatályos szabályozás értelmében a nukleáris létesítmények kötelesek minden évben komplex gyakorlat keretén belül ellenőrizni a fizikai védelmi rendszereiknek és eljárásaiknak működőképességét.

Az Országos Atomenergia Hivatal és az Országos Rendőr-főkapitányság munkatársainak ellenőrzése mellett, a Paksi Atomerőmű személyzetén kívül a területi rendvédelmi szerveket is bevonják a gyakorlat végrehajtásába.

A gyakorlat az erőmű közelében a megszokottól eltérő hanghatásokkal és a rendvédelmi szervek fokozott jelenlétével járhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images