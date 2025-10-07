  • Megjelenítés
Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye
Gazdaság

Tovább zuhant a magyar ipar teljesítménye

Portfolio
Tovább esett az ipar teljesítménye augusztusban, azok után, hogy az előző hónapban 2%-kal emelkedett.

Augusztusban tovább romlott az ipari teljesítmény: az előző év azonos időszakához képest 7,3, míg az előző hónaphoz viszonyítva 2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés volumene – közölte a KSH. A munkanaphatástól megtisztított adatok szerint a visszaesés éves alapon 4,6 százalékos volt.

Több mint két éve kifejezetten gyenge teljesítményt mutat a hazai ipar.

Júniusban olyan alacsony szintre süllyedt a kibocsátás, amit utoljára a Covid-válságban láttunk. Ehhez képest júniusban volt egy 2 százalékos megugrás, amelyet most ismét egy kedvezőtlen adat követett.

A feldolgozóipari alágak közül szinte mindegyikben visszaesés történt, egyetlen kivétellel. A legnagyobb súlyú járműgyártásban jelentősen csökkent a kibocsátás, miközben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása növekedni tudott.

Az év első nyolc hónapjában összességében 3,9 százalékkal kevesebb terméket állított elő a hazai ipar, mint 2024 azonos időszakában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

