  • Megjelenítés
FONTOS Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
45 centiméternyi víz hiányzik a Velencei-tóból
Gazdaság

45 centiméternyi víz hiányzik a Velencei-tóból

Portfolio
A Velencei-tó vízszintje jelentősen csökkent az elmúlt egy évben: jelenleg 67 centiméter, ami 45 centiméterrel alacsonyabb a tavalyi értéknél. A nyári aszály és a hőség miatti intenzív párolgás okozta a vízszintcsökkenést - számolt be az Időkép.

A Velencei-tó vízállása aggasztó mértékben csökkent az elmúlt időszakban.

Az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott, szemben a tavaly ugyanezen a napon mért 112 centiméteres értékkel.

A helyzet hasonló a Balatonéhoz, ahol szintén jelentős vízszintcsökkenés tapasztalható – jelenleg 26 centiméterrel alacsonyabb a vízállás, mint egy évvel ezelőtt. Mindkét tó esetében a nyári aszály, a tartós hőség és az ebből fakadó intenzív párolgás okolható a vízveszteségért.

Kapcsolódó cikkünk

Aggasztó hírek jönnek a Balatonról: megszólaltak a tudósok - Itt van az igazság a magyar tó jövőjéről

Bár a Velencei-tó jelenlegi vízszintje még nem érte el a 2022. szeptember 23-án Agárdnál regisztrált történelmi mélypontot (53 centiméter), a mostani 67 centiméteres érték így is aggasztó. A 45 centiméteres csökkenés a tó 26 négyzetkilométeres átlagos vízfelületét figyelembe véve mintegy 11,7 millió köbméter vízveszteséget jelent.

A helyzet javulására rövid távon sajnos nem lehet számítani, mivel az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős mennyiségű csapadék a Velencei-tó vízgyűjtő területén.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
GettyImages-942404146
Gazdaság
Ez ám a jó hír: mégsem gyorsult az áremelkedés Magyarországon!
Pénzcentrum
Több mint 600 ezer autósnak repült a gigacsekk idén: nincs menekvés, félmillió forint a felső határ
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility