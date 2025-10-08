45 centiméternyi víz hiányzik a Velencei-tóból

A Velencei-tó vízállása aggasztó mértékben csökkent az elmúlt időszakban.

Az agárdi vízmérce kedd hajnalban mindössze 67 centimétert mutatott, szemben a tavaly ugyanezen a napon mért 112 centiméteres értékkel.

A helyzet hasonló a Balatonéhoz, ahol szintén jelentős vízszintcsökkenés tapasztalható – jelenleg 26 centiméterrel alacsonyabb a vízállás, mint egy évvel ezelőtt. Mindkét tó esetében a nyári aszály, a tartós hőség és az ebből fakadó intenzív párolgás okolható a vízveszteségért.

Bár a Velencei-tó jelenlegi vízszintje még nem érte el a 2022. szeptember 23-án Agárdnál regisztrált történelmi mélypontot (53 centiméter), a mostani 67 centiméteres érték így is aggasztó. A 45 centiméteres csökkenés a tó 26 négyzetkilométeres átlagos vízfelületét figyelembe véve mintegy 11,7 millió köbméter vízveszteséget jelent.

A helyzet javulására rövid távon sajnos nem lehet számítani, mivel az előrejelzések szerint a közeljövőben nem várható jelentős mennyiségű csapadék a Velencei-tó vízgyűjtő területén.

