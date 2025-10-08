  • Megjelenítés
FONTOS Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."
A koncessziós szerződések felülvizsgálatát ígéri a Tisza Párt gazdaságpolitikusa
A koncessziós szerződések felülvizsgálatát ígéri a Tisza Párt gazdaságpolitikusa

Portfolio
Az egyik legfontosabb ügy az EU-s támogatások felszabadítása, ezekre a pénzekre ugyanis nagy szükség van - nyilatkozta Kármán András, a Tisza Párt gazdaságpolitikusa, aki azt is megígérte: visszaállítanák a KATA-t.

A 444-nek adott interjú főbb pontjai:

  • három éve nincs gazdasági növekedés, zuhannak a beruházások,
  • új, reális alapokon nyugvó költségvetés elkészítése és elfogadása, most az 5 százalékos GDP-arányos hiány a realitás szerinte,
  • elzárják a korrupciós pénzcsapokat, hogy ne áramoljon ki a közpénz,
  • erősíteni kell a versenyt a közbeszerzéseknél, ezzel nagyon sok pénzt lehet megspórolni,
  • körülbelül a GDP 12 százalékát teszik ki a közbeszerzések egy évben, ezen kellene 25-30%-ot megspórolni,
  • arra számítanak, hogy jövőre nehéz költségvetési helyzetet örökölnek, és nehéz a növekedési helyzet is,
  • egyszerre mindkét feladatra fókuszálnának: a növekedésre és a költségvetési egyensúlyra,
  • sokkal kiszámíthatóbb, tervezhetőbb gazdaságpolitikai környezet kialakítása a cél,
  • nem készülnek semmilyen megszorításra, az olcsóbb államadósság-finanszírozásra is építenének,
  • egy jó irány volt a Fidesz részéről, hogy levitték a munkát terhelőadók szintjét,
  • probléma az alacsony jövedelműek túladóztatása, a minimálbér szintjén 9 százalékos lesz az adóterhelés,
  • az alapvető élelmiszerek, a gyógyszerek, a tűzifa áfacsökkentésére is készülnek, ha kormányra kerülnek,
  • igazságtalannak tartja, hogy a futballisták évi 500 millió forintig vehetik igénybe a kedvezőbb adózású ekho-t (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás), míg a színészek, zenészek, ezzel csak évi 60 millió forintig élhetnek vele,
  • szerinte annak, aki focista és ennyit tud keresni, mert olyan jól játszik, nem kellene ennyire kedvezményes adózási lehetőséget biztosítani,

  • megtartaná a Tisza a fiatalok adókedvezményét, a 13. havinyugdíjat, az alacsony társasági adót és kibővítve a CSOK-ot,

  • visszaállítanák a KATA-t, szerinte fontos,hogy a kata ismét széles körben elérhetővé váljon,
  • úgy gondolja: ha egy lépésben 27-ről 5 százalékra csökkentjük az egészséges élelmiszerek áfáját, akkor azt nem lehet lenyelni,
  • az első feladatok között lesz a magántőkealapokkal kapcsolatos szabályozások átnézése, a cél, hogy ne lehessen anonimizálni a meglévő vagyonokat,
  • helyre kell állítani az átláthatóságot és elszámoltathatóságot biztosító szabályokat, legyen parlamenti vita, legyen meg a Költségvetési Tanács nyilvános véleménye,
  • a Tisza komolyan gondolja az euró bevezetését, de céldátumuk nem lehet még,
  • bízik abban, hogy adott esetben jó együttműködés lesz a Tisza-kormány és a Magyar Nemzeti Bank között,
  • az újonnan felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal feladata lesz a koncessziós szerződések felülvizsgálata,
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

