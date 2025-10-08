  • Megjelenítés
Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját
Gazdaság

Annyira olcsó az orosz olaj, hogy a gigantikus gazdasági csapás sem állhatja útját

Várhatóan növelik az orosz olajimportot a következő hónapokban az indiai finomítók, mivel az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi tárgyalások elhúzódnak, miközben a kedvezmények növekednek a bőséges kínálat mellett – írta a Bloomberg.

Az Ural típusú nyersolaj novemberi szállítmányaira vonatkozó kedvezmények 2-2,5 dollárra nőttek hordónként a Brenthez képest, ami vonzóvá teszi az orosz olajat

– közölték bennfentes források a hírügynökséggel. Ez kedvezőbb a július-augusztusi körülbelül 1 dolláros kedvezményeknél, amikor a kínálat szűkös volt Moszkva helyi vásárlókat előnyben részesítő politikája miatt.

A hajókövetési adatok alapján októberben már látható a növekedés. A Kpler kimutatásai szerint

az Oroszországból származó nyersolaj-import átlagosan napi 1,7 millió hordó körül alakulhat októberben, ami havi szinten körülbelül 6%-os növekedést jelent, bár valamivel elmarad a tavalyi ütemtől.

Az Egyesült Államok augusztusban 50%-os büntetővámot vetett ki az indiai áruk amerikai importjára, hogy nyomást gyakoroljon Új-Delhire az orosz olaj iránti étvágyának csökkentésére, bár Kínával, egy másik jelentős vásárlóval szemben nem alkalmazott hasonló intézkedéseket. Válaszul India egyértelművé tette, hogy az üzletek árvezéreltek és folytatódni fognak, bár azt is jelezte, hogy több amerikai energiát szeretne vásárolni a Washingtonnal folytatott tárgyalások során.

Egyelőre azonban nem világos, hogy az indiai finomítók továbbra is maximalizálják-e a kedvezményes orosz nyersolaj vásárlását az USA-val folytatott tárgyalások fényében. A múlt hónapban Új-Delhi tisztviselői "konstruktívnak" nevezték a megbeszéléseket, annak ellenére, hogy Washington követeli, India hagyjon fel az orosz olaj vásárlásával.

Eközben India állami feldolgozói tárgyalásokat kezdtek a közel-keleti és afrikai nemzeti olajtársaságokkal a 2026-os szállítási szerződésekről.

A finomítók nagyobb mennyiségeket keresnének olyan beszállítóktól, akik rugalmasságot biztosítanak a mennyiségek körül, például lehetővé téve a vásárlók számára a rakományok újraértékesítését vagy optimalizálását, ha az orosz import kedvezőbbé válna.

