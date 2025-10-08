Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?

Hogyan teljesültek a 2020-ban megfogalmazott célok az EKR-nél?
Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára szerint amikor elindult az EKR-piac, még tapogatózós volt a történet, azóta azonban sok változás történt. Egy jó szakpolitikáról és piaci megoldásról van szó, amely képes leszorítani az árakat és növelni a hatékonyságot. Elmondható, hogy
ez az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon,
a programnak köszönhetően jelentős energiamegtakarításokat sikerült elérni. A korábbi gyermekbetegségeket látva tavaly új karaktert adtak a programnak több módosításon keresztül. A fókusz az volt, hogy az intézkedéseket a lakosság irányába tereljék, illetve a rezsicsökkentés vívmányait is tovább tudják ezáltal erősíteni. Az EKR egy olyan eszköz, amelyet néhány évente érdemes felülvizsgálni – akkor lehet sikeres, ha képes követni a piaci realitásokat.
Vedres Péter István, a MEKH Fenntartható Fejlődés Főosztályának főosztályvezetője szerint az EKR egy fontos szakpolitikai eszköz, amelynek nagy szerepe volt abban, hogy Magyarországon sok nagyvállalat és a lakosság is megismerkedett az energiamegtakarítás fogalmával. 2020-ban ez minden szereplő számára új piac volt, és hamar látszott, hogy részletesen kell szabályozni, esetenként pedig újrahangolni a szabályozási keretrendszert.
A mostani módosítással fókuszváltás történt a lakosság irányába – nem véletlenül, hiszen a hazai épületállomány energetikai szempontból még mindig sok kívánnivalót hagy maga után.
Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke szerint az auditorok a rendszer középpontjába kerültek, hiszen kapcsolatba kerültek az energiakereskedőkkel, a vállalatokkal, a minisztériummal és a szabályozói hatósággal is. Az EKR-rendszer elérte a célját: megvalósultak a megtakarítások. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy
a folyamatosan változó szabályozói környezethez nehezen tudnak alkalmazkodni a piaci szereplők.
A mostani fókuszváltást követően az Energetikai Auditorok Szövetsége sincs könnyű helyzetben, hiszen legjelentősebb ügyfeleik jellemzően sok energiát fogyasztanak. "Nekünk mindent máshogy kell csinálni az új rendszerben.", nem az iparvállalatok a kedvezményezettjei a rendszernek.
Ács Balázs, a Masterplast vezérigazgató-helyettese szerint az EKR egy olyan programmá vált, amely több lábon áll, és meghatározta az építőipar dinamikáját. Folyamatosan gyűjtik az adatokat arra vonatkozóan, hogy a magyarországi lakásállomány felújítási potenciálja hatalmas
– a szigeteletlen és újraszigetelést igénylő ingatlanok száma is rendkívül jelentős.
Az árakról
Ács Balázs az aktuális HEM árakkal kapcsolatban elmondta, hogy
ahhoz, hogy el tudjunk érni energiamegtakarítást országos szinten a lakásoknál, azt a mostani árszint tudja biztosítani.
Nguyen Thu Trang, a MET Central Europe energiahatékonysági üzletfejlesztési vezető emlékeztetett, hogy 2021 körül az iparági szereplők felkészültnek érezték magukat az EKR-szabályozás hatékony bevezetésére, és nagyjából 2024 közepére ki is alakult egyfajta egyensúly, amit az idei jogszabályváltozás alaposan felborított.
A többletkötelezettség mellé jelentős árszintemelkedés is társult a rendkívül rövid felkészülési idő miatt,
ennek következtében minden iparági szereplő számára érezhetővé vált a szabályozás piactorzító hatása.
Gondola Csaba az árak alakulásáról nem kívánt konkrétan nyilatkozni, ugyanakkor kiemelte: menet közben csökkentették a díjakat, és az átláthatóság is nőtt, ami összességében a racionalizálás irányába hat. Sok piaci szereplő árcsökkenésre számít – most zajlott az első aukció, ahol magasak voltak a várakozások, és az ár végül a vártnál is magasabban alakult.
Egy ilyen diverz és széles érintettségű piacon nem lehet olyat csinálni, ami mindenkinek jó lesz
– hangsúlyozta.
Tatár Dénes szerint
a jelenlegi árak rossz üzenetet hordoznak az ipari szereplők felé, és eljöhet az a pillanat, amikor be kell avatkozni – akár egy árpadló bevezetésével is.
Miről volt még szó?
Ezen felül többek között arról volt még szó a panelbeszélgetésen, hogy mennyi lesz vajon a 6 év élettartamú, vegyes HEM ára a következő aukción. De arra is rávilágítottak a szakemberek - egész pontosan Nguyen Thu Trang -, hogy az új szabályozás szignifikánsan előtérbe helyezi a lakossági célú energiamegtakarításokat, és ezzel együtt háttérbe szorulnak az ipari energiamegtakarítások.
Ahhoz, hogy az EKR-piac ismét egyensúlyi helyzetbe kerüljön, balanszba kell hoznunk a lakossági és ipari ösztönzőket.
Ezen túl rengeteg kérdés merült fel a nézők körében, amelyeket a szakemberek meg is válaszoltak.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a világ legfiatalabb self made dollármilliárdosa
Amikor a tőzsde találkozik a szerencsével.
Itt a lengyel jegybank meglepő húzása!
Kamatot vágtak.
Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság
Jövőre jön egy kis fellendülés.
Ez aztán a fontos hír Magyarországnak! - Friss jelzés jött a német gazdaságról
Optimistább lett a berlini kormány.
Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását
Johann Strobl szerint még nem értek a lehetséges vevők listájának a végére.
Beintett Amerikának a hatalmas sziget, és ez nagyon jó hír az EU-nak
Grönland kormányfője az Európai Parlamentben szólalt fel.
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
Fókuszban a lakossági energiamegtakarítás.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.