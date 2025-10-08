  • Megjelenítés
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?

2025 júniusában jelentős változásokon esett át az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely a vállalatok számára egyszerre jelent kihívást és új lehetőségeket. Az átalakított szabályozás közvetlenül befolyásolja a beruházásokat, a vállalati stratégiákat és a HEM-alapú elszámolási rendszert. A Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia panelbeszélgetésén az új EKR szabályozásról volt szó.

Hogyan teljesültek a 2020-ban megfogalmazott célok az EKR-nél?

Gondola Csaba, az Energiaügyi Minisztérium körforgásos gazdaságért és klímapolitikáért felelős államtitkára szerint amikor elindult az EKR-piac, még tapogatózós volt a történet, azóta azonban sok változás történt. Egy jó szakpolitikáról és piaci megoldásról van szó, amely képes leszorítani az árakat és növelni a hatékonyságot. Elmondható, hogy

ez az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon,

a programnak köszönhetően jelentős energiamegtakarításokat sikerült elérni. A korábbi gyermekbetegségeket látva tavaly új karaktert adtak a programnak több módosításon keresztül. A fókusz az volt, hogy az intézkedéseket a lakosság irányába tereljék, illetve a rezsicsökkentés vívmányait is tovább tudják ezáltal erősíteni. Az EKR egy olyan eszköz, amelyet néhány évente érdemes felülvizsgálni – akkor lehet sikeres, ha képes követni a piaci realitásokat.

VAL_05801

Vedres Péter István, a MEKH Fenntartható Fejlődés Főosztályának főosztályvezetője szerint az EKR egy fontos szakpolitikai eszköz, amelynek nagy szerepe volt abban, hogy Magyarországon sok nagyvállalat és a lakosság is megismerkedett az energiamegtakarítás fogalmával. 2020-ban ez minden szereplő számára új piac volt, és hamar látszott, hogy részletesen kell szabályozni, esetenként pedig újrahangolni a szabályozási keretrendszert.

A mostani módosítással fókuszváltás történt a lakosság irányába – nem véletlenül, hiszen a hazai épületállomány energetikai szempontból még mindig sok kívánnivalót hagy maga után.

VAL_06000

Tatár Dénes, az Energetikai Auditorok Szövetségének elnöke szerint az auditorok a rendszer középpontjába kerültek, hiszen kapcsolatba kerültek az energiakereskedőkkel, a vállalatokkal, a minisztériummal és a szabályozói hatósággal is. Az EKR-rendszer elérte a célját: megvalósultak a megtakarítások. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy

a folyamatosan változó szabályozói környezethez nehezen tudnak alkalmazkodni a piaci szereplők.

A mostani fókuszváltást követően az Energetikai Auditorok Szövetsége sincs könnyű helyzetben, hiszen legjelentősebb ügyfeleik jellemzően sok energiát fogyasztanak. "Nekünk mindent máshogy kell csinálni az új rendszerben.", nem az iparvállalatok a kedvezményezettjei a rendszernek.

Ács Balázs, a Masterplast vezérigazgató-helyettese szerint az EKR egy olyan programmá vált, amely több lábon áll, és meghatározta az építőipar dinamikáját. Folyamatosan gyűjtik az adatokat arra vonatkozóan, hogy a magyarországi lakásállomány felújítási potenciálja hatalmas

– a szigeteletlen és újraszigetelést igénylő ingatlanok száma is rendkívül jelentős.

VAL_06342

Az árakról

Ács Balázs az aktuális HEM árakkal kapcsolatban elmondta, hogy

ahhoz, hogy el tudjunk érni energiamegtakarítást országos szinten a lakásoknál, azt a mostani árszint tudja biztosítani.

Nguyen Thu Trang, a MET Central Europe energiahatékonysági üzletfejlesztési vezető emlékeztetett, hogy 2021 körül az iparági szereplők felkészültnek érezték magukat az EKR-szabályozás hatékony bevezetésére, és nagyjából 2024 közepére ki is alakult egyfajta egyensúly, amit az idei jogszabályváltozás alaposan felborított.

A többletkötelezettség mellé jelentős árszintemelkedés is társult a rendkívül rövid felkészülési idő miatt,

ennek következtében minden iparági szereplő számára érezhetővé vált a szabályozás piactorzító hatása.

VAL_06191

Gondola Csaba az árak alakulásáról nem kívánt konkrétan nyilatkozni, ugyanakkor kiemelte: menet közben csökkentették a díjakat, és az átláthatóság is nőtt, ami összességében a racionalizálás irányába hat. Sok piaci szereplő árcsökkenésre számít – most zajlott az első aukció, ahol magasak voltak a várakozások, és az ár végül a vártnál is magasabban alakult.

Egy ilyen diverz és széles érintettségű piacon nem lehet olyat csinálni, ami mindenkinek jó lesz

– hangsúlyozta.

Tatár Dénes szerint

a jelenlegi árak rossz üzenetet hordoznak az ipari szereplők felé, és eljöhet az a pillanat, amikor be kell avatkozni – akár egy árpadló bevezetésével is.

VAL_06310

Miről volt még szó?

Ezen felül többek között arról volt még szó a panelbeszélgetésen, hogy mennyi lesz vajon a 6 év élettartamú, vegyes HEM ára a következő aukción. De arra is rávilágítottak a szakemberek - egész pontosan Nguyen Thu Trang -, hogy az új szabályozás szignifikánsan előtérbe helyezi a lakossági célú energiamegtakarításokat, és ezzel együtt háttérbe szorulnak az ipari energiamegtakarítások.

Ahhoz, hogy az EKR-piac ismét egyensúlyi helyzetbe kerüljön, balanszba kell hoznunk a lakossági és ipari ösztönzőket.

Ezen túl rengeteg kérdés merült fel a nézők körében, amelyeket a szakemberek meg is válaszoltak.

