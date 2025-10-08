  • Megjelenítés
FONTOS Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?
Bacsa György: Magyarország elemi érdeke, hogy megmaradjon a Barátság vezeték
Gazdaság

Bacsa György: Magyarország elemi érdeke, hogy megmaradjon a Barátság vezeték

Portfolio
Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója is beszélt ma a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A vezető előadásában az európai versenyképesség hanyatlásáról és annak okairól beszélt, de az ambiciózus fenntarthatósági célkitűzéseket is érintette. Az ellátásbiztonságra áttérve kiemelte: a szállító vezetékszakaszok leállítása elsősorban a mi régiónkban növeli az ellátási kockázatokat, Magyarországnak elemi érdeke, hogy legyen egy keleti útvonal és nyugati olajellátás is.

Bacsa György előadásának elején az európai versenyképesség aktuális helyzetéről és kilátásairól beszélt: kiemelte, hogy eddig a kontinensen kevés konkrét lépés valósult meg a versenyképességi célokból, melyek között van

  • az egységes piac és mélyebb gazdasági integráció kialakítása,
  • illetve „Európai bajnok” nagyvállalatok kinevelése.
  • De ide lehet sorolni az energia unió létrehozását, a fejlesztések összehangolását és a közös energiabeszerzést is,
  • illetve az innováció erősítését és az adminisztrációs terhek lebontását

- ezek voltak az ambiciózus javaslatok az EU vezető gazdaságpolitikusai részéről.

Ehhez képest...

Ezzel szemben jelenleg globálisan lemaradó európai nagyvállalatokról beszélhetünk, ellehetetlenülő nemzetközi tranzakciókról és szigorodó FDI szabályokról,

a közös energiabeszerzés helyett pedig meglévő forrásokat korlátozunk.

A tagállamok nagyvállalatai magukra maradnak az adaptációban és a beszerzésben.

Az orosz tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött az európai kontinensről. Ennek eredményeképp a teljes orosz olajexportnak mindössze 2-3%-a maradt az európai, miközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Nem kizárt, hogy ezek az országok orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba, hiszen látványosan megugrott a korábban nem annyira ismert exportőr országokból importált kőolajszármazékok nagysága Európába, és nem nehéz kitalálni, hogy a fedezetet a megnövekedett orosz kőolajimport adta.

Valójában át vagyunk verve ebben az egész témában. A fél világon át utaztatjuk az energiatermékeket, és nagy prémiumot fizetünk értük. A saját versenyhátrányunk pedig csak nő.

- összegezte a helyzetet a vezető.

Mindeközben Európában nőnek a bürokratikus terhek, elmaradnak a kulcsfontosságú befektetések az innovatív területeken, ráadásul a rendkívül ambiciózus fenntarthatósági célkitűzések teljesítése is finoman szólva kérdéses, legyen szó akár a napelemekről, vagy a CCUS kapacitásról.

Nincs elegendő olyan technológia, a piaci érettség nem tart ott, hogy a hagyományos energiaipart le tudnánk váltani

- hangsúlyozza, hozzátéve, hogy a kiemelt technológiák zöme a korai piacra lépés fázisában van (pl. hidrogén-alapú megoldások, új típusú akkumulátorok).

Kell a keleti ellátás is

Ezt követően Bacsa György áttért az energetikai infrastruktúra helyzetére a kontinensen és Magyarország esetében. Kiemelte, hogy a versenyképesség része, hogy legyen egy diverzifikált energiarendszerünk. A gázhálózatok tekintetében kedvező a helyzet a kontinensen, jó sűrűségű gázhálózat épült ki, ebből is kiemelkedik Magyarország szerepe és helyzete. A villamosenergia-hálózatot azonban fejleszteni kell, elsősorban a magas életkora miatt.

A kőolaj tekintetében Magyarország elemi érdeke, hogy legyen egy keleti útvonal és nyugati ellátás is

- hangsúlyozza. Nem helyes gondolat, hogy az egyik vezeték elengedhető és kiváltható lenne, ugyanis rendkívüli sebezhetőséget jelentene ez a helyzet. Már korábban is láttuk, hogy amikor baj volt a Barátság vezetékkel, az jelentős ellátási nehézséget okozott.

Európai Versenyképességi Minimum

Bacsa szerint szükség van arra, hogy vállalati szereplők és szabályozók között szülessen egy lista azon alapelvekről, amelyek mentén hosszútávon szeretnénk fejleszteni az EU iparát. Többek között az alábbi lépések lennének fontosak a jövőben a Mol szerint:

  • Teljes értékláncokban gondolkodunk: a teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció.
  • Regionális adottságok: gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat.

  • Ellátásbiztonság: a fenntarthatóság mellett alapvető cél az ellátásbiztonság, és ennek érdekében diverzifikált források szükségesek.

  • Növekedési fókusz: a gazdaságpolitikai döntések mögött a növekedés legyen az elsődleges cél.
  • "Európai bajnokok”: szükség van európai nagyvállalatokra, amelyek globálisan is jelentős szereppel bírnak és egész szektorok és régiók tudnak velük együtt fejlődni
  • Megalapozott döntések: top-down normatív szabályok helyett részletes gazdasági, műszaki, szociológiai, környezeti hatástanulmányok kellenek a gazdaságpolitikai döntések előtt.

Így zárta előadását Bacsa György: "Olyan tervekre van szükség, amely valódi gazdasági célokat, ösztönzőket és deregulációt valósít meg és ezzel beindulhat a növekedés,

és az évtized ne úgy vonuljon be a történelembe, mint egy elvesztegett évtized.

Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Pintér László, Nagy Zsuzsa, Hiezl Tamás, Mátés-Lányi Ákos
Gazdaság
Forradalmi változás az energiapiacon: miért kötnek már 15 éves szerződéseket a magyar cégek?
Pénzcentrum
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility