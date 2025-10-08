Bacsa György: Magyarország elemi érdeke, hogy megmaradjon a Barátság vezeték

Bacsa György előadásának elején az európai versenyképesség aktuális helyzetéről és kilátásairól beszélt: kiemelte, hogy eddig a kontinensen kevés konkrét lépés valósult meg a versenyképességi célokból, melyek között van

az egységes piac és mélyebb gazdasági integráció kialakítása,

illetve „Európai bajnok” nagyvállalatok kinevelése.

De ide lehet sorolni az energia unió létrehozását, a fejlesztések összehangolását és a közös energiabeszerzést is,

illetve az innováció erősítését és az adminisztrációs terhek lebontását

- ezek voltak az ambiciózus javaslatok az EU vezető gazdaságpolitikusai részéről.

Ehhez képest...

Ezzel szemben jelenleg globálisan lemaradó európai nagyvállalatokról beszélhetünk, ellehetetlenülő nemzetközi tranzakciókról és szigorodó FDI szabályokról,

a közös energiabeszerzés helyett pedig meglévő forrásokat korlátozunk.

A tagállamok nagyvállalatai magukra maradnak az adaptációban és a beszerzésben.

Az orosz tengeri nyersolajexport fokozatosan kivezetődött az európai kontinensről. Ennek eredményeképp a teljes orosz olajexportnak mindössze 2-3%-a maradt az európai, miközben az orosz olaj legnagyobb felvásárlójává India, Kína és Törökország vált. Nem kizárt, hogy ezek az országok orosz eredetű olajtermékeket exportálnak az EU-ba, hiszen látványosan megugrott a korábban nem annyira ismert exportőr országokból importált kőolajszármazékok nagysága Európába, és nem nehéz kitalálni, hogy a fedezetet a megnövekedett orosz kőolajimport adta.

Valójában át vagyunk verve ebben az egész témában. A fél világon át utaztatjuk az energiatermékeket, és nagy prémiumot fizetünk értük. A saját versenyhátrányunk pedig csak nő.

- összegezte a helyzetet a vezető.

Mindeközben Európában nőnek a bürokratikus terhek, elmaradnak a kulcsfontosságú befektetések az innovatív területeken, ráadásul a rendkívül ambiciózus fenntarthatósági célkitűzések teljesítése is finoman szólva kérdéses, legyen szó akár a napelemekről, vagy a CCUS kapacitásról.

Nincs elegendő olyan technológia, a piaci érettség nem tart ott, hogy a hagyományos energiaipart le tudnánk váltani

- hangsúlyozza, hozzátéve, hogy a kiemelt technológiák zöme a korai piacra lépés fázisában van (pl. hidrogén-alapú megoldások, új típusú akkumulátorok).

Kell a keleti ellátás is

Ezt követően Bacsa György áttért az energetikai infrastruktúra helyzetére a kontinensen és Magyarország esetében. Kiemelte, hogy a versenyképesség része, hogy legyen egy diverzifikált energiarendszerünk. A gázhálózatok tekintetében kedvező a helyzet a kontinensen, jó sűrűségű gázhálózat épült ki, ebből is kiemelkedik Magyarország szerepe és helyzete. A villamosenergia-hálózatot azonban fejleszteni kell, elsősorban a magas életkora miatt.

A kőolaj tekintetében Magyarország elemi érdeke, hogy legyen egy keleti útvonal és nyugati ellátás is

- hangsúlyozza. Nem helyes gondolat, hogy az egyik vezeték elengedhető és kiváltható lenne, ugyanis rendkívüli sebezhetőséget jelentene ez a helyzet. Már korábban is láttuk, hogy amikor baj volt a Barátság vezetékkel, az jelentős ellátási nehézséget okozott.

Európai Versenyképességi Minimum

Bacsa szerint szükség van arra, hogy vállalati szereplők és szabályozók között szülessen egy lista azon alapelvekről, amelyek mentén hosszútávon szeretnénk fejleszteni az EU iparát. Többek között az alábbi lépések lennének fontosak a jövőben a Mol szerint:

Teljes értékláncokban gondolkodunk: a teljes értékláncra fókuszálunk, amely fejlesztésének integráns része a termelés, a logisztika és disztribúció.

Regionális adottságok: gazdaságpolitikai döntéseknél figyelembe vesszük a helyi sajátosságokat.

Ellátásbiztonság: a fenntarthatóság mellett alapvető cél az ellátásbiztonság, és ennek érdekében diverzifikált források szükségesek.

Növekedési fókusz: a gazdaságpolitikai döntések mögött a növekedés legyen az elsődleges cél.

"Európai bajnokok”: szükség van európai nagyvállalatokra, amelyek globálisan is jelentős szereppel bírnak és egész szektorok és régiók tudnak velük együtt fejlődni

Megalapozott döntések: top-down normatív szabályok helyett részletes gazdasági, műszaki, szociológiai, környezeti hatástanulmányok kellenek a gazdaságpolitikai döntések előtt.

Így zárta előadását Bacsa György: "Olyan tervekre van szükség, amely valódi gazdasági célokat, ösztönzőket és deregulációt valósít meg és ezzel beindulhat a növekedés,

és az évtized ne úgy vonuljon be a történelembe, mint egy elvesztegett évtized.

Címlapkép forrása: Portfolio