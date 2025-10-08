Chipsadóból finanszíroznák az egészségügyet, a magyar EU-biztos is megszólalt

Várhelyi Olivér, az Európai Unió egészségügyért felelős biztosa

nyitottságát fejezte ki a népegészségügyi termékadó, közismertebb nevén chipsadó uniós szintű bevezetésére

– számolt be az Euractiv. A koncepció lényege, hogy az egészségtelen élelmiszerekre kivetett többletadóból származó bevételeket az Unió egészségügyi kiadásainak fedezésére fordítanák.

Bár az adókivetés alapvetően tagállami hatáskörbe tartozik, az EU a jövedéki adók esetében meghatározhat kötelező minimumszinteket. Ezt a gyakorlatot már alkalmazzák a dohánytermékek és üzemanyagok esetében is. A jelenlegi javaslat szerint a chipsadót is jövedéki adóként kezelnék,

így az Unió szabályozási körébe vonhatnák.

Az Európai Bizottság tervei között szerepel a dohány- és nikotintermékek jövedéki adójának jelentős emelése is, valamint a hagyományos cigaretta és a kevésbé káros alternatívák azonos adóztatása. A bevételek egy részét közvetlenül az uniós költségvetésbe irányítanák, bár kérdéses, hogy az adóemelés valóban a dohányzás elleni küzdelmet szolgálja-e.

Magyarországon a népegészségügyi termékadót 2011-ben vezették be. Egy 2024-ben publikált kutatás szerint kezdetben csökkent az egészségtelen élelmiszerek fogyasztása, azonban a

2010-es évek közepétől, a jövedelmek növekedésével párhuzamosan, ismét emelkedni kezdett ezeknek a termékeknek a forgalma. 2019-re már elérte a 2011-es szintet, azóta pedig meg is haladta azt.

Az akkori Pénzügyminisztérium a tanulmányra reagálva kiemelte, hogy a növekvő reálbérek következtében a magyarok általánosságban több terméket fogyasztanak, függetlenül attól, hogy azok egészségesek vagy a chipsadó hatálya alá tartoznak.

Címlapkép forrása: Shutterstock