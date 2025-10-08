Elengedhetetlen az együttmüködés a piaci szereplők között

A villamosenergia-piaci kihívásokra nincs jobb megoldás, mint a piaci szereplők közötti együttműködés, amiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) maximálisan partner. A 2025/26-os időszakban a Hivatal is kiemelt figyelmet fordít a rendszeregyensúly tartását szolgáló projektekre, illetve a piacfejlesztésre. Előbbit szolgálja a tárolótelepítések folytatása, a szabályozási piac kínálat növelése, míg a piacfejlesztések körében az elosztóhálózati fejlesztések, a negyedórás nagykereskedelmi termék, a mérő mögötti eszközök, a KÁT reform, új földgázerőművek, illetve aggregátorok említhetőek, mindemellett lényeges fejlemény az is, hogy Magyarország 2026 szeptember végén csatlakozik a MARI és PICASSO kiegyenlítő szabályozási energia piaci páneurópai platformokhoz - mondta Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján.

A futures árak nagyon komoly versenyképességi kihívást okoznak, hiszen a költségek a nap végén valamennyi fogyasztót terhelik

- kezdte előadását Herczeg Sándor, a MEKH Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője.

2024 őszétől folyamatosan emelkedett a nagykereskedelmi villamosenergia-piacon a magyar-német spread, majd az idei nyári trendforduló után konszolidálódás jött. A német másnapi piaci ár 2024 novemberében 50 EUR/MWh-val is volt magasabb a magyarnál. Ezt részben a gázárak okozzák. Nagyon sok figyelmet kell fordítanunk a másnapi piacra is, hiszen a spot piacoknak ez az irányadó indexe - mondta.

Herczeg Sándor a lényeges trendek között említette az uniós integráció folytatódását, a szabályozási platformok fejlesztésével és a 15 perces termék bevezetésével. A napenergia-szektor további fejlődése következtében a negatív órák számossága is tovább nőtt 2025-ben.

A 2025/26-os nagykereskedelmi piaci fókuszok közé tartozik a rendszeregyensúly tartását szolgáló projektek, illetve a piacfejlesztés

- emelte ki.

Előbbit szolgálja a tárolótelepítések folytatása, a szabályozási piac kínálat növelése, míg a piacfejlesztések körében az elosztóhálózati fejlesztések, a negyedórás nagykereskedelmi termék, a mérő mögötti eszközök, a KÁT reform, új földgázerőművek, illetve aggregátorok említhetőek. Mindemellett lényeges fejlemény, hogy Magyarország 2026 szeptember végén csatlakozik a MARI és PICASSO kiegyenlítő szabályozási energia piaci páneurópai platformokhoz.

A kiegyenlítő energia elszámolás esetében a Hivatal folyamatosan vizsgálja az úgynevezett szűkösségi ártényező bevezetését. A szakértő a rendszerirányítói menetrend-módosításra is felhívta a figyelmet, hozzátéve, hogy a MEKH folyamatosan monitorozza az indokolt költség alapú ajánlatadás megvalósulását. A MEKH nyomatékosan arra biztat mindenkit, hogy ezt tartsák be.

Összefoglalva: nincs jobb megoldás, mint az együttműködés a piaci szereplők között

- mutatott rá Herczeg Sándor.

A MEKH ebben partner. Akkor vagyunk jók a piacfelügyeleti sapkánkban, mint a játékvezetők a sportban: látja, követi az eseményeket, de csak akkor avatkozik be, ha szükséges - fogalmazott.

