Elmondta a szakértő, mire van szüksége Magyarország energiahálózatának

A szakember az előadásában úgy fogalmazott, hogy

a magyar villamosenergia-hálózat most egy olyan helyzetben van, mint egy autópálya, amin hirtelen megjelent egymillió új autó – csak a forgalom nem egyirányban halad, hanem össze-vissza.

Ez felveti a kérdést, hogy új hálózatra van-e szükség, vagy egy okos vezérlésre, ami tudja ezt kezelni.

A megújuló energiaforrásokból és hulladékból termelt villamos energia mennyisége és aránya is látványosan nőtt az elmúlt években, előbbi immár 9000 GWh fölött áll, a teljes termelésen belüli arány pedig 20 százalék fölé került 2024-ben. A szakértő hangsúlyozta:

A megújulók térnyerése a szabályozáson belül vet fel nehézségeket.

Ezt követően a TSO (Transmission System Operator – átviteli rendszerirányító) és a DSO (Distribution System Operator – elosztórendszer-üzemeltető) szintjén keletkező problémákról beszélt Petró Bálint. Előbbivel kapcsolatban kiemelte, hogy fontosak lesznek az okos megoldások, itt például a DLR-re (Dynamic Line Rating) lehet gondolni. Utóbbi tekintetében sugaras hálózatról beszélhetünk, amit kisebb redundancia és stressztűrés jellemez, ezen a területen is fontosak lennének az okos megoldások. Fontos üzenet, hogy az innovatív megoldások csökkentik a CAPEX-igényt és gyorsabb reagálást tesznek lehetővé.

Többek között az alábbi fő észrevételei vannak a szakértőnek a hazai energiahálózat jelenlegi kihívásaival és igényeivel kapcsolatban:

Pénzügyi korlátok : a fizikai hálózati bővítéshez nem áll rendelkezésre elegendő beruházási forrás.

Humán erőforrás hiánya:

a szakképzett szakemberek és mérnökök korlátozott száma akadályozza a hagyományos fejlesztéseket. Infrastrukturális korlátok: a meglévő hálózat fizikai bővítését a rendelkezésre álló fizikai hely hiánya is korlátozza.

