Ez aztán a fontos hír Magyarországnak! - Friss jelzés jött a német gazdaságról

A német kormány frissített előrejelzése szerint az ország gazdasága idén 0,2%-kal bővül, majd 2026-ra 1,3%-os növekedést érhet el a jelentős költségvetési ösztönzők támogatásával.

A szerdán Katherina Reiche gazdasági miniszter által közzétett féléves előrejelzés valamivel optimistább az előző kormány áprilisi prognózisánál, és összhangba került a vezető német kutatóintézetek várakozásaival - számolt be a Bloomberg.

Reiche elismerte, hogy a következő évek növekedésének "jelentős része" a kormányzati kiadások növekedéséből származik majd, és figyelmeztetett, hogy

az ösztönző csomag csak akkor lesz hatékony, "ha a beruházásokat gyorsan végrehajtják".

"A hosszú távú növekedés biztosításához meg kell oldanunk a felhalmozódott reformfeladatokat" - nyilatkozta a miniszter. A kiemelkedő feladatok közé tartozik a tervezési és engedélyezési eljárások felgyorsítása, az energiaköltségek csökkentése és a magánberuházások ösztönzése.

Friedrich Merz kancellár konzervatívokból és szociáldemokratákból álló koalíciója, amely májusban lépett hivatalba, igyekszik helyreállítani Európa legnagyobb gazdaságának érdemi növekedését a több éves stagnálás után - emlékeztet a hírügynökség.

A kormány lazított a költségvetési hitelfelvételt korlátozó szabályokon, hogy lehetővé tegye az infrastruktúrára és a hadseregre irányuló, adósságból finanszírozott kiadási programot, valamint intézkedéseket hozott a beruházások ösztönzésére és a bürokratikus akadályok csökkentésére.

A kutatóintézetek azonban a múlt havi előrejelzéseikben figyelmeztettek, hogy a gazdaság megerősítését, a versenyképesség növelését és a hosszú távú növekedési kilátások javítását célzó alapvető reformokat még nem hajtják végre.

A német gazdaság még mindig ingatag lábakon áll

- mondta Geraldine Dany-Knedlik, a berlini DIW intézet előrejelzési részlegének vezetője. "A következő két évben észrevehetően fellendül, azonban a folyamatos strukturális gyengeségek miatt ez a lendület nem lesz tartós" - tette hozzá.

Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke kedden szintén sürgette a gazdaság mélyreható problémáinak megoldását és növekedési potenciáljának javítását. "Itt az ideje felgyorsítani a reformokat" - mondta Nagel Athénban.

A Gazdasági Minisztérium figyelmeztetett, hogy a német gazdaság várható fellendülését veszélyeztető kockázatok közé tartozik "az Egyesült Államok változékony kereskedelmi és biztonsági politikája", valamint "a kereskedelmi partnerek lehetséges ellenreakciói".

"További akadályok származhatnak a geopolitikai válságok eszkalációjából vagy Németország kulcsfontosságú kereskedelmi partnereinek a vártnál erősebb lassulásából" - tette hozzá a minisztérium. Az új előrejelzések szerint 2027-re 1,4%-os növekedést várnak.

Címlapképünk illusztráció. Forrása: MTI/EPA/Filip Singer