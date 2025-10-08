Fontos céget vásárolt meg az IKEA

A svéd bútoróriás a felvásárlással kiegészíti az Ingka Group által tervezett 2,2 milliárd dolláros amerikai beruházást. A tengerentúli piacon az IKEA a Wayfairrel és a Walmarttal versenyez, miközben a magasabb importvámokkal is meg kell küzdenie.
Bár az üzlet értékét nem hozták nyilvánosságra, a Locust a 2021-ben 300 millió dollárra értékelték. Az IKEA szerint a felvásárlás egyszerűsíti a logisztikát és globálisan évi mintegy 100 millió euróval csökkenti a szállítási költségeket.
A Locus mesterséges intelligenciát használ a rendelések csoportosítására és olyan útvonalak tervezésére, amelyek minimalizálják a kiszállító járművek forgalomban töltött idejét.
Ezt a folyamatot jelenleg az Ikea alkalmazottai manuálisan végzik
- nyilatkozta Parag Parekh, az Ingka Group digitális igazgatója a Reutersnek.
A technológia lehetővé teszi, hogy az IKEA több kiszállítási időablakot és opciót kínáljon ügyfeleinek, élő frissítéseket adjon a csomagok helyzetéről, valamint gyorsabb kézbesítést biztosítson. A rendszert valószínűleg először az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban vezetik be, mielőtt globálisan alkalmaznák.
A felvásárlás előtt a Locus részvényesei között volt Szingapúr állami vagyonalapja, a GIC, valamint az Alpha Wave, a Tiger Global és a Qualcomm Ventures magántőke-cégek. A megállapodás értelmében a Locus függetlenül fog működni, és továbbra is dolgozik majd az IKEA-n kívüli ügyfelekkel is.
Az IKEA az elmúlt öt évben online üzletágára helyezte a hangsúlyt, és kisebb belvárosi üzletekbe fektetett be, hogy a fiatalabb és városi vásárlókat célozza meg. Az online értékesítés a 2024-es pénzügyi évben a teljes kiskereskedelmi forgalom 28 százalékát tette ki, szemben a 2019-es 11 százalékkal.
A felvásárlás egy héttel azután történt, hogy az Ingka Investments 213 millió dollárért vásárolt egy épületet Manhattanben, folytatva amerikai terjeszkedését annak ellenére, hogy Donald Trump elnök magasabb vámokat vetett ki a bútorimportra.
