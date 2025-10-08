Fontos trendforduló látszik az árampiacon az energetikai szektor legnagyobb szakértői szerint

Batta Gergő, a MAVIR operatív vezérigazgató-helyettese azzal kezdte a panelbeszélgetést, hogy Magyarországnak jók az adottságai és összeköttetései a nemzetközi energetikai infrastruktúra tekintetében. 7 szomszédos országgal fennálló villamos energia határkeresztező kapacitásunkból 5 már áramlásalapon kerül kiosztásra, és
a lista hamarosan tovább bővülhet a csőben lévő fejlesztéseknek köszönhetően.
Ugyanakkor nagy kérdés, hogy a mi belső hálózatunk hogy fog helyt állni - tette hozzá.
Beck Zsófia, a BCG kelet-közép európai energiaiparért felelős ügyvezető-igazgató partnere és az integrált energiaközmű szegmens globális vezetője szerint
a probléma, kihívás nem Magyarország-specifikus.
Az új technológiákra világszerte hatalmas az igény és a kérdést a business case, a megtérülés jelenti, amely minden technológiánál más és más.
Luczay Péter, az ALTEO Nyrt. termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese úgy látja, hogy
az európai MARI és PICASSO szabályozási energia platformokhoz való csatlakozásunkkal jelentősen megváltozhat a hazai szabályozási- és kiegyenlítőenergia piac,
mely a határáras (marginal pricing) elszámolásra való váltás miatt erősen növeli a kockázatokat.
Kiemelte: a kereslet- és fogyasztó oldali rugalmasság tere nem merül ki csak a kiegyenlítő-szabályozásienergia piaci szerepvállalásban, hanem érdemes idevenni a hasonló lehetőségeket biztosító intraday (ID) piacokat is. A kiegyenlítő energia árában tapasztalható volatilitással kapcsolatban utalt rá, hogy
a jellemző esetekben a kiegyenlítő energiaköltségek némileg csökkenhetnek majd, de szélsőséges helyzetekben egészen extrém árazódás is előfordulhat.
Ezért is fontos, hogy a rugalmas kapacitásainkat oda csoportosítjuk, ahol megéri: a rendszerirányítónak nyújtott szabályozásitartalék-szolgáltatások mellett érdemesnek látszik megfontolni a saját potenciális kiegyenlítetlenség fedezését is, azaz erősen csökkenthető a vonatkozó kockázat, ha egy piaci portfolió rendelkezik a potenciális kiegyenlítetlenségével arányos rugalmas kapacitással - mutattott rá.
Batta Gergő szerint a vállalatoknak nem elsősorban arra kell összpontosítaniuk, hogy hogyan lesz tökéletes a terv, hanem hogy mit kell tenni, ha eltérünk tőle. Szerinte a tökéletes tervet garantáló biztosítékok már nincsenek és nem is lesznek.
Vajta Mátyás, a HUPX vezérigazgatója azt mondta, hogy a napon belüli árvolatilitást jelző kacsagörbe 2024-ig folyamatosan nőtt, de
az idei évben azonban a trend fordulni látszik. Hagyjuk a piacot szabadon működni, és reagálni fog az árjelzésekre.
- tette hozzá.
A piac adaptálódik és meglátja a lehetőségeket, de be kell rendezkedni egy más típusú működésre is - fogalmazott. A napon belüli piac a kiegyenlítő piaccal egyenértékű történet, ezt jelzi, hogy az európai 18%-kal szemben Magyarországon 30% felett van a napon belüli piac likviditása a másnapi piachoz viszonyítva - reflektált Luczay szavaira. A HUPX vezérigazgatója Batta Gergőhöz hasonlóan szintén úgy vélte, hogy Magyarország lokációja kedvező, és ennek is köszönhetően nagyon jó likvid piacokat tudtunk létrehozni a többi szereplővel, ami jó alapot jelenthet a további fejlődéshez is. Véleménye szerint a transzparens, árjelzéseken alapuló piaci rendszer tudja igazán megalapozni a jövőt.
Beck Zsófia felhívta rá a figyelmet, hogy a magyar rendszerszintű szolgáltatások piacának árazása még mindig sokkal magasabb mint a környező piacoké. A MARI és PICASSO platformokhoz való csatlakozással ez kiegyenlítődhet,
az új gázerőmű-beruházások megtérülését viszont akár ronthatja is.
A szakember 95%-ban egyetért azzal, hogy mindent a piacra kell bízni, ugyanakkor nem lehet mindent tisztán a piacra hagyni, mert abból nem mindig sül ki jó, mondta a hálózati beruházásokra, valamint a kapacitásfejlesztési és nemzeti ellátásbiztonsági megfontolásokra is utalva.
Luczay Péter arra hívta fel a figyelmet, hogy míg kínálati oldalon a rugalmassági piac expanzívan bővül – többek között – a hamarosan belépő 5-600 MW új villamosenergia-tároló kapacitás révén, addig
a keresleti oldal stagnál, ami az érintetett termékek vonatkozásában nagyon erős (sokszoros) túlkínálatot eredményez,
mindezt minimális kapcsolódó önköltség mellett, ami könnyű elképzelni, milyen hatással lesz az árszintekre - mondta.
A rendszerszintű szolgáltatások piacát eladóként és vevőként is jól ismerő Batta Gergő szerint ezt nem lehet tökéletesen csinálni; időszakosan drága, máskor olcsó, hol a termelőnek, hol a felhasználónak kedvező, és ezzel valószínűleg sokat nem lehet kezdeni.
Kérdésre válaszolva Beck Zsófia elmondta, megítélése szerint
jelenleg a kötelező átvételi (KÁT) megújulóenergia-támogatási rendszer a leginkább piacidegen elem itthon,
de nyilván a rezsicsökkentés is rontja a hatékonyságot. Szerinte ehhez hasonló további eszközöket nem lenne szabad a rendszerbe engedni, a költségeket viselő ipari energiafogyasztók további terhelése pedig tovább rontaná a versenyképességet.
Egy sor dolog nem a piacon, hanem máshol dől el és jelentős mértékű torzulást okozhat a piac működésében. A piac gyorsabban tudja az anomáliákat helyreállítani, csak a kereteket kéne ehhez ügyesen biztosítani. A KÁT-rendszer átalakítása már évek óta napirenden van, azonban érdemi, a valós problémákra reflektáló megoldásokat még nem sikerült implementálni. Preferált lenne egy minél inkább piaci működéssel szinkron megoldás, pl. egy CfD rendszer, azonban ennek körvonalai évek óta nem látszanak kristályosodni.
Az igazi nagy kérdés nem is annyira a mit, hanem inkább a 'hogyan': vagyis hogy a megoldás mindenkinek elfogadható legyen, ne sérüljön jelentősen egyetlen érintett, és ne erodálódjon tovább a befektetői bizalom sem. Az biztos, hogy a szabályok rángatása nemzetgazdasági szinten is rendkívül költséges és sokszor felesleges dolog - mondta Luczay Péter.
Címlapkép forrása: Portfolio
