Gyilkossági kísérlet: elnöki autóra lőttek rá a tüntetők, öt embert tartóztattak le Ecuadorban

Tüntetők rátámadtak Daniel Noboa ecuadori államfő autójára kedden, öt embert őrizetbe vettek - közölte az ecuadori kormányzat. Az elnök nem sérült meg.

Inés Manzano energiaügyi miniszter gyilkossági kísérletnek nevezte a történteket, az elnöki hivatal pedig később közölte, hogy az

elkövetőket terrorcselekmény kísérletével is vádolják.

A tüntetést szervező CONAIE szervezet szerint viszont a hatóságok provokációjáról volt szó.

Az elnök konvoja Cuenca térségében járt, amikor rátámadtak. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.

A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását. Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be.

Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.

Címlapkép forrása: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images