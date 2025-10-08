Gyilkossági kísérlet: elnöki autóra lőttek rá a tüntetők, öt embert tartóztattak le Ecuadorban

Inés Manzano energiaügyi miniszter gyilkossági kísérletnek nevezte a történteket, az elnöki hivatal pedig később közölte, hogy az
elkövetőket terrorcselekmény kísérletével is vádolják.
A tüntetést szervező CONAIE szervezet szerint viszont a hatóságok provokációjáról volt szó.
Az elnök konvoja Cuenca térségében járt, amikor rátámadtak. A tiltakozók körbevették a konvojt, köveket dobáltak rá, de a nyilatkozó miniszter szerint lövedékektől keletkezett sérüléseket is találtak az autón.
A tüntetés oka az volt, hogy az elnök a múlt hónapban megszüntette az üzemanyagárak állami támogatását. Azóta rendszeresek a sztrájkok és tiltakozó akciók az országban, és a kormányzat emiatt több régióban rendkívüli intézkedéseket vezetett be.
Kedd este Quitóban is tüntetés kezdődött, de miután a rendőrség megakadályozta, hogy a tiltakozók menetet alkossanak, a csoport békésen feloszlott.
Címlapkép forrása: Franklin Jacome/Agencia Press South/Getty Images
Kész, ennyi volt: Magyarország szomszédja többé nem ad fegyvereket Ukrajnának
De másról szó esett.
Trump olyat húzott, hogy egyszerre haragított magára három atomhatalmat
Az egész régiót felbolygatja.
Ukrán drón csapódott egy atomerőműbe, friss felvételeken a támadás eredménye
Hűtőtornyot ért találat.
Trump is kénytelen volt beismerni: ez nehezebb feladat, mint gondolta volna
Máshol könnyebb a dolga.
Egyre több a bizonyíték: halhatatlanná válna Vlagyimir Putyin
A lánya kezében az élete.
Felfedték a siker titkát az oroszok: egyetlen titokzatos fegyver állhat a nyomulás mögött
Nagy kihívást jelent az ukránoknak.
Sorban áll a világ a nyugati vadászgépeket lelövő J-10C-ért: újabb hatalom csapott le rá
Szorosodik a kapcsolat.
Személyi kölcsön: Hol kaphatod meg a legjobb feltételekkel 2025 őszén?
A bérek egyre magasabbak, ami egyre biztonságosabb hitelfelvételt tesz lehetővé. Milyen a személyi kölcsönök piaca ma? Hol és hogyan kaphatsz a legkedvezőbb feltételekkel szabadon felhasználha
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!