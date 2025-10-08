Itt a lengyel jegybank meglepő húzása!

A Reuters által megkérdezett elemzők többsége – 30-ból 18 – arra számított, hogy a kamatok változatlanok maradnak, míg 12 elemző újabb 25 bázispontos csökkentést jósolt. Ugyanilyen konszenzust közölt a Bloomberg is a döntést megelőzően.
A konszenzus fényében tehát meglepő a döntés, de nem teljesen váratlan.
Mindenesetre a döntés a devizapiacokra is hatással volt, a zloty gyengült az euró ellenében, de a forinttal szemben is veszített értékéből.
A jegybank múlt hónapban már 25 bázisponttal csökkentette az irányadó kamatot, az inflációs adatokra hivatkozva. Ugyanakkor óvatosságra intett a laza költségvetési politikával és a növekvő bérekkel kapcsolatban, jelezve, hogy a további döntéseket eseti alapon hozzák meg.
"Az októberi kamatcsökkentés nem szerepelt az alapszcenáriónkban, de lehetett rá számítani" – írta Piotr Bujak, a PKO BP bank vezető közgazdásza a szerdai döntésről szóló kommentárjában.
"Az inflációs és bérstatisztikák, valamint egyes gazdasági aktivitási mutatók nemrégiben gyengültek, ami a monetáris politika paramétereinek gyorsabb kiigazítására ösztönzött" - tette hozzá.
Szeptemberben az éves árnövekedés üteme 2,9 százalék volt, ugyanannyi, mint augusztusban, ami ismét a jegybank 1,5-3,5 százalékos inflációs célsávján belül maradt.
A bérnövekedés augusztusban 7,1 százalékra csökkent, annak ellenére, hogy az elemzők gyorsulásra számítottak. Ez az adat kulcsfontosságúnak bizonyult a lengyel jegybankárok további döntései szempontjából.
Az elemzők szerint az októberi kamatcsökkentés nem feltétlenül az utolsó az idén, és a Monetáris Politikai Tanács további döntéseit a jegybank új előrejelzései befolyásolják majd. Novemberben a tanács új inflációs előrejelzést kap.
A piac Adam Glapinski, a Lengyel Nemzeti Bank elnökének csütörtöki sajtótájékoztatójára is vár, ahol ismertetni fogja a Monetáris Politikai Tanács döntésének indoklását.
Címlapképünkön Adam Glapinski, a Lengyel Nemzeti Bank elnöke Forrása: MTI Fotó/Radek Pietruszka
