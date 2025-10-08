  • Megjelenítés
Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye
Itt az amerikai kormányzati leállás újabb brutális következménye

Az amerikai adóhatóság (IRS) szerdán bejelentette, hogy a kormányzati leállás miatt kénytelen alkalmazottainak közel felét kényszerszabadságra küldeni - írta meg a CNBC.

Az IRS közleménye szerint

mintegy 34 000 dolgozót érint a kényszerszabadság, míg 39 870 alkalmazott – a munkaerő 53,6%-a – továbbra is munkában marad.

A kényszerszabadságok elrendelésére a szövetségi kormányzati működés leállásának nyolcadik napján került sor, miután a válság megoldását célzó, egymással versengő finanszírozási javaslatok nem kaptak többséget a szenátusi szavazásokon.

A költségvetési források hiánya miatt az IRS legtöbb tevékenysége szünetel"

– közölte a hivatal szerdán a dolgozóknak küldött üzenetében.

2025. október 8-án IRS-szintű kényszerszabadság kezdődött mindenki számára, kivéve a már korábban meghatározott, mentességet élvező és kivételt képező alkalmazottakat"

– folytatódott a közlemény.

"Azok a dolgozók, akik nem tartoznak a mentesség vagy kivétel hatálya alá, kényszerszabadságra kerülnek, fizetés és munkavégzési kötelezettség nélküli státuszba helyezve további értesítésig; azonban minden alkalmazottnak számítania kell arra, hogy a következő szolgálati időszakára jelentkeznie kell munkára."

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

