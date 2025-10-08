  • Megjelenítés
Jó úton jár Magyarország az energiaátállásban
Jó úton jár Magyarország az energiaátállásban

A Citi eltökélt a 2030-as és további klímacélok elérése mellett, és ezt úgy szeretnénk megtenni, hogy közben pénzt is keresünk - fogalmazott a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján Milos Stefanovic, Managing Director, Head of Public Sector Group, UK, Europe and MEA, Citi, aki szerint fantasztikus, hogy Magyarország mit ért el az energiaátállásban, főleg a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest.

Milos Stefanovic szerint Magyarország jó úton jár az energiaátállással szerinte, például a szén kivezetésével.

Fantasztikus, hogy Magyarország mit ért el az energiaátállásban, főleg a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest

- mondta.

Az új atomerőmű építésével kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozta, az ilyen projektekkel az építő ország felé is 50 évre elkötelezzük magunkat.

Annak idején a 2008-as globális pénzügyi válságot követően nem tűnt érdemesnek belevágni a megújuló energia finanszírozásába, de a történtek végül megcáfolták ezt. A tiszta energiába áramló beruházások ma már messze meghaladják a hagyományos forrásokét. Ez a 2050-es kilátásokat illetően is optimizmusra ad okot.

Az akkumulátoros energiatárolók és a kis moduláris reaktorok (SMR) jövőjéről szólva elmondta, eleinte az SMR-ek drágulása várható, de az elterjedéssel itt is csökkenés várható, más tiszta technológiákhoz hasonlóan.

Ugyanakkor nehéz megítélni, mi a megfelelő energiamix országonként, és hogy például az atomenergiának milyen szerepet érdemes adni

- tette hozzá.

A brit Hinkley Point projekttel kapcsolatban rámutatott a hagyományos nukleáris energetikai technológiai projektek költség- és időtúllépéseire. Kérdés szerinte, hogy az SMR-ek finanszírozása hogyan viszonyul majd ehhez. Az SMR-ek finanszírozása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy milyen lesz a szabályozás.

Általánosságban igaz, hogy több finanszírozási opció is van - a kérdés az, hogy melyiket választjuk. A tőkepiacok kínálnak finanszírozást a megújulóknak; soha nem a finanszírozás megléte a kérdés, hanem a megtérülés - és persze az energiaköltségeket is csökkenteni kell. A szabályozásnak azonban teljesen átláthatónak kell lennie ehhez.

A fenntartható átalakulás példájára a korábban fosszilis energiában utazó, ma már a zöldenergia bajnokának számító dán Orsted esetét említette, amely az átállást gazdasági, pénzügyi siker mellett tudta végrehajtani.

