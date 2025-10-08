Jó úton jár Magyarország az energiaátállásban

Milos Stefanovic szerint Magyarország jó úton jár az energiaátállással szerinte, például a szén kivezetésével.
Fantasztikus, hogy Magyarország mit ért el az energiaátállásban, főleg a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest
- mondta.
Az új atomerőmű építésével kapcsolatban ugyanakkor hangsúlyozta, az ilyen projektekkel az építő ország felé is 50 évre elkötelezzük magunkat.
Annak idején a 2008-as globális pénzügyi válságot követően nem tűnt érdemesnek belevágni a megújuló energia finanszírozásába, de a történtek végül megcáfolták ezt. A tiszta energiába áramló beruházások ma már messze meghaladják a hagyományos forrásokét. Ez a 2050-es kilátásokat illetően is optimizmusra ad okot.
Az akkumulátoros energiatárolók és a kis moduláris reaktorok (SMR) jövőjéről szólva elmondta, eleinte az SMR-ek drágulása várható, de az elterjedéssel itt is csökkenés várható, más tiszta technológiákhoz hasonlóan.
Ugyanakkor nehéz megítélni, mi a megfelelő energiamix országonként, és hogy például az atomenergiának milyen szerepet érdemes adni
- tette hozzá.
A brit Hinkley Point projekttel kapcsolatban rámutatott a hagyományos nukleáris energetikai technológiai projektek költség- és időtúllépéseire. Kérdés szerinte, hogy az SMR-ek finanszírozása hogyan viszonyul majd ehhez. Az SMR-ek finanszírozása szempontjából is kulcsfontosságú, hogy milyen lesz a szabályozás.
Általánosságban igaz, hogy több finanszírozási opció is van - a kérdés az, hogy melyiket választjuk. A tőkepiacok kínálnak finanszírozást a megújulóknak; soha nem a finanszírozás megléte a kérdés, hanem a megtérülés - és persze az energiaköltségeket is csökkenteni kell. A szabályozásnak azonban teljesen átláthatónak kell lennie ehhez.
A fenntartható átalakulás példájára a korábban fosszilis energiában utazó, ma már a zöldenergia bajnokának számító dán Orsted esetét említette, amely az átállást gazdasági, pénzügyi siker mellett tudta végrehajtani.
Címlapkép forrása: Portfolio
Itt a világ legfiatalabb self made dollármilliárdosa
Amikor a tőzsde találkozik a szerencsével.
Itt a lengyel jegybank meglepő húzása!
Kamatot vágtak.
Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság
Jövőre jön egy kis fellendülés.
Ez aztán a fontos hír Magyarországnak! - Friss jelzés jött a német gazdaságról
Optimistább lett a berlini kormány.
Raiffeisen-vezér: Nem adjuk fel az orosz leánybank eladását
Johann Strobl szerint még nem értek a lehetséges vevők listájának a végére.
Beintett Amerikának a hatalmas sziget, és ez nagyon jó hír az EU-nak
Grönland kormányfője az Európai Parlamentben szólalt fel.
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
Fókuszban a lakossági energiamegtakarítás.
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Eljött a pragmatikus fejlesztések kora a logisztikai ingatlanpiacon
A sikerképlet egyre bonyolultabb.