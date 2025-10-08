  • Megjelenítés
Két napon belül történelmi döntés születhet Franciaországban
Sebastien Lecornu francia ügyvezető miniszterelnök szerint Emmanuel Macron elnök hamarosan új kormányfőt nevezhet ki, miközben az előrehozott választások esélye csökken.

Sebastien Lecornu ügyvezető francia miniszterelnök szerdán bejelentette, hogy

Emmanuel Macron elnök várhatóan 48 órán belül új kormányfőt nevezhet ki.

Tájékoztattam a köztársasági elnököt, hogy a parlament feloszlatásának kilátásai csökkennek, és véleményem szerint a helyzet lehetővé teszi, hogy az elnök a következő 48 órában miniszterelnököt nevezzen ki"

- nyilatkozta Lecornu a France 2 televíziónak.

Forrás: Reuters

