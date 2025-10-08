  • Megjelenítés
FONOS Megérkezett a fix 3%-os hitel a vállalkozásoknak is – Mi áll a háttérben, és mi a kormány célja?
Kimutatta az MNB, mennyi lenne az árrésstop nélküli infláció
Kimutatta az MNB, mennyi lenne az árrésstop nélküli infláció

Portfolio
A szerdán közölt 4,3%-os inflációs adat megfelelt a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének – derül ki az MNB értékeléséből. A jegybank most először azt is kimutatta, mennyi lenne az infláció az árrésstopok hatása nélkül, ezzel újabb üzenetet küldve a piacnak azzal kapcsolatban, hogy nem terveznek változtatni a kamatkondíciókon.

A KSH szerda reggel jelentette be, hogy szeptemberben az előző havival megegyező mértékben, 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Ez kicsivel alacsonyabb volt az előzetes várakozásoknál, a szakértők minimális emelkedést vártak.

A bejövő adat megfelelt a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének

- olvasható az MNB értékelésében.

A jegybank elemzése azért is különösen fontos most, mert kedden Nagy Márton a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján úgy nyilatkozott, hogy eljött a kamatcsökkentés ideje. A fenti mondattal azonban a jegybank egyértelművé tette, hogy nem változott a képük szeptember végéhez képest, így meglátásuk szerint nincs oka felvetni a kamatcsökkentés lehetőségét. Ezt kommunikálta kedden Kurali Zoltán, az MNB alelnöke is a konferencia panelbeszélgetésében.

Az MNB értékelése szerint az ár- és árréskorlátozó intézkedések

változatlanul mintegy 1,5 százalékpontos inflációmérséklő hatással bírtak.

A legnagyobb hatás az élelmiszerek árréskorlátozásához köthető. Emellett a banki- és telekommunikációs vállalatok önkéntes árkorlátozása, valamint a háztartási cikkek árréskorlátozása is visszafogja az inflációt.

Ezzel kapcsolatban egy új alapmutatót is bevezetett a jegybank, az elemzés szerint az iparcikkek és piaci szolgáltatások együttes, árkorlátozások nélkül számított inflációja 5,2 százalék volt, ami emelkedést jelentett augusztushoz képest.

mnb_indla1008egy

Az elmúlt hónapokban még egy kulcsfontosságú mutató volt, amit figyelt az MNB, ez pedig a lakossági inflációs várakozások. A mostani elemzésben azt hangsúlyozták, hogy ezek továbbra is magasan alakulnak.

mnb_infla1008kettő

Címlapkép forrása: Shutterstock

