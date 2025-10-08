Kimutatta az MNB, mennyi lenne az árrésstop nélküli infláció

A szerdán közölt 4,3%-os inflációs adat megfelelt a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének – derül ki az MNB értékeléséből. A jegybank most először azt is kimutatta, mennyi lenne az infláció az árrésstopok hatása nélkül, ezzel újabb üzenetet küldve a piacnak azzal kapcsolatban, hogy nem terveznek változtatni a kamatkondíciókon.

A KSH szerda reggel jelentette be, hogy szeptemberben az előző havival megegyező mértékben, 4,3%-kal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Ez kicsivel alacsonyabb volt az előzetes várakozásoknál, a szakértők minimális emelkedést vártak.

A bejövő adat megfelelt a szeptemberi Inflációs jelentés előrejelzésének

- olvasható az MNB értékelésében.

A jegybank elemzése azért is különösen fontos most, mert kedden Nagy Márton a Portfolio Budapest Economic Forum konferenciáján úgy nyilatkozott, hogy eljött a kamatcsökkentés ideje. A fenti mondattal azonban a jegybank egyértelművé tette, hogy nem változott a képük szeptember végéhez képest, így meglátásuk szerint nincs oka felvetni a kamatcsökkentés lehetőségét. Ezt kommunikálta kedden Kurali Zoltán, az MNB alelnöke is a konferencia panelbeszélgetésében.

Az MNB értékelése szerint az ár- és árréskorlátozó intézkedések

változatlanul mintegy 1,5 százalékpontos inflációmérséklő hatással bírtak.

A legnagyobb hatás az élelmiszerek árréskorlátozásához köthető. Emellett a banki- és telekommunikációs vállalatok önkéntes árkorlátozása, valamint a háztartási cikkek árréskorlátozása is visszafogja az inflációt.

Ezzel kapcsolatban egy új alapmutatót is bevezetett a jegybank, az elemzés szerint az iparcikkek és piaci szolgáltatások együttes, árkorlátozások nélkül számított inflációja 5,2 százalék volt, ami emelkedést jelentett augusztushoz képest.

Az elmúlt hónapokban még egy kulcsfontosságú mutató volt, amit figyelt az MNB, ez pedig a lakossági inflációs várakozások. A mostani elemzésben azt hangsúlyozták, hogy ezek továbbra is magasan alakulnak.

Címlapkép forrása: Shutterstock