Kiugró költségvetési hiány jött össze szeptemberben

Minden idők második legmagasabb szeptemberi hiányát termelte meg a költségvetés - derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium előzetes gyorstájékoztatójából. A központi alrendszer 303 milliárd forintos mínusszal zárt a kilencedik hónapban, ezzel az éves kumulált deficit elérte a 3328 milliárd forintot.

Kimagasló deficit jött össze szeptemberben, a 203 milliárd forintos hiány a harmadik legmagasabb szeptemberi mínusz. Ennél nagyobb kilencedik havi deficitet csak 2021-ben láttunk.

Az NGM a szeptemberi hiány kapcsán egy tényezőt emelt ki a tájékoztatásában. Szeptemberben, egy hónap alatt, a központi alrendszer 303,2 milliárd forint hiánnyal zárt, szemben az előző évi azonos havi 234,2 milliárd forintos többlettel. Az eltérés leginkább a közüzemi szolgáltatások támogatása előirányzat magasabb kifizetéseiből adódik, amelyen belül a lakossági energia - rezsivédelmi szolgáltatásokat a tavalyi évtől eltérő ütemben fizették ki.

A jelentősebb szeptemberi deficit hatására tovább nőtt a halmozott hiány, szeptember végére ez az összeg már 3328 milliárd forinton állt, ami az eredeti éves pénzforgalmi hiányterv 80%-át teszi ki.

Érdemes azt is megemlíteni, hogy a kormány idén emelte a pénzforgalmi éves hiánytervet, 4774 milliárd forintra. Ehhez viszonyítva az első háromnegyed év alatt 69%-on teljesült az éves hiánycél. Ennek kapcsán hangsúlyozza a Nemzetgazdasági Minisztérium a szerdai közleményében, hogy az időarányosnál (75%) kedvezőbb a szeptember végi deficit.

Romló fiskális folyamatok

Legutóbbi elemzésünkben már rámutattunk arra, hogy az elmúlt hónapokban, de kifejezetten a második negyedévben a tervezettnél jobb számok érkeztek az államkasszából, azonban ezek jellemzően egyszeri tételekkel függnek össze, ami azt is jelenti, hogy a javuló költségvetési pálya az egész év során nem fenntartható.

Ezt az állításunkat erősíti meg a szerdán megjelent szeptemberi költségvetési hiányadat.

Az elemzői vélemények, de a friss kormányzati várakozások is arról szólnak, hogy a kormány elvéti az eredeti 3,7%-os célját, sokkal közelebb lehet a tényleges egyenlegadat a -4,5%-os GDP-arányos számhoz.

A szeptemberi hiányadat beérkezését követően a költségvetés 12 havi gördülőátlaga látványosan megugrott. Kiesett ugyanis a tavaly szeptemberben látott, kiugróan magas többlet, és helyette bejött ez a kiugró hiány. Ezzel szeptember végére a 12 havi gördülőhiány 4801 milliárd forintra emelkedett, ez 2024 márciusa óta a legmagasabb hiányszám.

Néhány részlet a bevételi és kiadási oldalról

Az NGM azt is közölte, hogy a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,1%-kal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében 9%-os növekedés történt. Szeptember végéig 3.101,4 milliárd forint kamatkifizetést teljesített a költségvetés, ami 489,8 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.

Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 1.950,7 milliárd forint kifizetés 341,4 milliárd forinttal magasabb az előző év azonos időszakánál. A kiadásokon belül nagyságrendileg az úthálózat felújítási és karbantartási munkákkal kapcsolatos kifizetések, a lakossági energia - rezsivédelmi szolgáltatás, valamint a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alap kiadásai alakultak magasabb összegben - közölte a tárca.

Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Szeptember végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 5 510,2 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2 201,0 milliárd forint kifizetése történt meg - jelezte az NGM.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images