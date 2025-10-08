Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság

Alig nőhet idén a magyar gazdaság a Kopint-Tárki friss előrejelzése szerint.

Jelenleg az idei évre csupán 0,4% körüli GDP-növekedést várunk, amit mérsékelt gyorsulás követhet 2026-ban

– írja friss jelentésében a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet. Hozzáteszik, hogy még ez a növekedési prognózis is negatív kockázatokkal terhelt.

Az idei év fennmaradó részére vonatkozó kilátásokat illetően főleg két tényező eredményezheti a gazdaság kismértékű gyorsulását:

egyrészt némileg tovább élénkülhet a fogyasztás üteme a családi adókedvezmény növelése és a háromgyerekes anyák adómentessége nyomán, a nyugdíjasoknak adott élelmiszerutalványok, illetőleg a novemberi nyugdíjkiegészítés is egyszeri lökést adhat a fogyasztásnak. Másrészt a beruházások visszaesése szerencsés esetben akár a stagnálás közelébe is lassulhat az év végére. Ez utóbbi azonban felettébb bizonytalan, mivel – a roppantul alacsony bázison túlmenően – nemigen látszik az a pozitív impulzus, ami a beruházási kedvnek lökést adna.

Ami a külső keresletet illeti, e téren csak nagyon csekély javulásra számítunk – a világgazdasági kilátások nem javultak egyértelműen. Ezzel együtt az év végére az export minimális növekedésbe fordulhat – amihez hozzájárulhat a BMW-gyár üzembe helyezése – de ez egyben az importnak is kisebb lökést adhat.

Úgy vélik, hogy 2026-ben a növekedési ütem 2,5% körülire gyorsulhat.

Jövőre a fegyverpénz, illetőleg a családi adókedvezmény újabb emelése komolyabb lökést adhat a fogyasztásnak, miközben a lakásberuházások is növekedésnek indulhatnak.

