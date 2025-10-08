  • Megjelenítés
Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság
Gazdaság

Kopint-Tárki: satuféket nyom a magyar gazdaság

Portfolio
Alig nőhet idén a magyar gazdaság a Kopint-Tárki friss előrejelzése szerint.

Jelenleg az idei évre csupán 0,4% körüli GDP-növekedést várunk, amit mérsékelt gyorsulás követhet 2026-ban

– írja friss jelentésében a Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Intézet. Hozzáteszik, hogy még ez a növekedési prognózis is negatív kockázatokkal terhelt.

Az idei év fennmaradó részére vonatkozó kilátásokat illetően főleg két tényező eredményezheti a gazdaság kismértékű gyorsulását:

  1. egyrészt némileg tovább élénkülhet a fogyasztás üteme a családi adókedvezmény növelése és a háromgyerekes anyák adómentessége nyomán, a nyugdíjasoknak adott élelmiszerutalványok, illetőleg a novemberi nyugdíjkiegészítés is egyszeri lökést adhat a fogyasztásnak.
  2. Másrészt a beruházások visszaesése szerencsés esetben akár a stagnálás közelébe is lassulhat az év végére. Ez utóbbi azonban felettébb bizonytalan, mivel – a roppantul alacsony bázison túlmenően – nemigen látszik az a pozitív impulzus, ami a beruházási kedvnek lökést adna.

Ami a külső keresletet illeti, e téren csak nagyon csekély javulásra számítunk – a világgazdasági kilátások nem javultak egyértelműen. Ezzel együtt az év végére az export minimális növekedésbe fordulhat – amihez hozzájárulhat a BMW-gyár üzembe helyezése – de ez egyben az importnak is kisebb lökést adhat.

Úgy vélik, hogy 2026-ben a növekedési ütem 2,5% körülire gyorsulhat.

Jövőre a fegyverpénz, illetőleg a családi adókedvezmény újabb emelése komolyabb lökést adhat a fogyasztásnak, miközben a lakásberuházások is növekedésnek indulhatnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Európai Unió-fogyasztó-európai parlament-mezőgazdaság-szabályozás-élelmiszer-hús-agrárpolitika-termelő
Gazdaság
Itt a döntés: nagy változás jön a húsoknál
Pénzcentrum
4 órás fusimelóra keresnek télen magyarokat: kényelmes a munka, 30 ezret fizetnek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility