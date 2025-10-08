Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között az ellátásbiztonság szerepét emelte ki, illetve a diverzifikáció és kiszámíthatóság fontosságát a jelenlegi gázpiacon. Többek között hangsúlyozta: bár csökkent az orosz gáz részaránya az európai fogyasztásban, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni. Ha meglenne a kiszámíthatóság az európai szabályozásban, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.