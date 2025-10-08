Lezajlott az év energetikai csúcskonferenciája – mutatjuk a legizgalmasabb pillanatokat

Egy asztalnál a legfőbb döntéshozók: így látják az energiaszektor legnagyobb kihívásait
Hogyan hat a napi áringadozás a beruházások ütemezésére és pénzügyi modellezésére? A keresletoldali válasz szerepe: valóban elérhető potenciál vagy illúzió? Rugalmas termelés – mit jelent ez ma egy közép-európai piacon? Új piaci szereplők és a tradicionális modellek konfliktusa? A szabályozói környezet lassúsága vs. a technológiai gyorsulás? Egyebek mellett ezeket a kérdéseket járta körül a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia vezetői panelbeszélgetése az átalakuló villamosenergia-piac legégetőbb kérdéseiről, kihívásairól és dilemmáiról.
Jó úton jár Magyarország az energiaátállásban
A Citi eltökélt a 2030-as és további klímacélok elérése mellett, és ezt úgy szeretnénk megtenni, hogy közben pénzt is keresünk - fogalmazott a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján Milos Stefanovic, Managing Director, Head of Public Sector Group, UK, Europe and MEA, Citi, aki szerint fantasztikus, hogy Magyarország mit ért el az energiaátállásban, főleg a 15-20 évvel ezelőtti helyzethez képest.
Az EKR volt az egyik leghatékonyabb energetikai szakpolitika Magyarországon - De mi lesz a jövőben?
2025 júniusában jelentős változásokon esett át az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer (EKR), amely a vállalatok számára egyszerre jelent kihívást és új lehetőségeket. Az átalakított szabályozás közvetlenül befolyásolja a beruházásokat, a vállalati stratégiákat és a HEM-alapú elszámolási rendszert. A Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencia panelbeszélgetésén az új EKR szabályozásról volt szó.
Bacsa György: Magyarország elemi érdeke, hogy megmaradjon a Barátság vezeték
Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója is beszélt ma a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A vezető előadásában az európai versenyképesség hanyatlásáról és annak okairól beszélt, de az ambiciózus fenntarthatósági célkitűzéseket is érintette. Az ellátásbiztonságra áttérve kiemelte: a szállító vezetékszakaszok leállítása elsősorban a mi régiónkban növeli az ellátási kockázatokat, Magyarországnak elemi érdeke, hogy legyen egy keleti útvonal és nyugati olajellátás is.
A versenyképességi kihívást végén valamennyi fogyasztó megfizeti
A villamosenergia-piaci kihívásokra nincs jobb megoldás, mint a piaci szereplők közötti együttműködés, amiben a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) maximálisan partner. A 2025/26-os időszakban a Hivatal is kiemelt figyelmet fordít a rendszeregyensúly tartását szolgáló projektekre, illetve a piacfejlesztésre. Előbbit szolgálja a tárolótelepítések folytatása, a szabályozási piac kínálat növelése, míg a piacfejlesztések körében az elosztóhálózati fejlesztések, a negyedórás nagykereskedelmi termék, a mérő mögötti eszközök, a KÁT reform, új földgázerőművek, illetve aggregátorok említhetőek, mindemellett lényeges fejlemény az is, hogy Magyarország 2026 szeptember végén csatlakozik a MARI és PICASSO kiegyenlítő szabályozási energia piaci páneurópai platformokhoz - mondta Herczeg Sándor, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal Stratégiai Elemzések Főosztályának vezetője a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferenciáján.
Szabó Gergely: elérhettünk a stratégiai inflexiós ponthoz
A mai napon Szabó Gergely, a MET Central Europe Regional Chairman-je adott elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között kiemelte: stratégiai inflexiós ponthoz érkezhettünk az energetikában, ez három fontos trend mentén alakult így: az adatalapú működés, a geopolitikai eszkaláció és a zöldítés tartozik ide. A szakember izgalmas lehetőségeket vetett fel azzal kapcsolatban, hogy a kialakuló új egyensúlyban milyen lehetséges, konkrét válaszok lehetnek.
MEKH: "szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázat várható"
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) több területen is dolgozik a hazai energetikai szabályozási környezet fejlesztésén. A Hivatal minél több új eszközt kíván bevonni a szabályozási energia piacára, és az év végéig a szabályozói tesztkörnyezet területén is megnyitja az első jelentkezési ablakot. Mindemellett a jövőben új hálózati csatlakozási lehetőségek megnyílására is számítunk, ennek érdekében a Hivatal kapacitásallokációs eljárást folytat le, melynek előkészületei jelenleg is zajlanak, az év végéig pedig iparág számára is előzetes tájékoztatást ad a témában - mondta dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.
Elmondta a szakértő, mire van szüksége Magyarország energiahálózatának
A mai napon Petró Bálint, az O3 Partners energetikai innovációs szakértője adott elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között kiemelte: a fizikai energiahálózati bővítéshez nem áll rendelkezésre elegendő beruházási forrás.
Súlyos kijelentés jött: "túl keveset költ hálózatfejlesztésre Magyarország"
Magyarországon jelenleg évente átlagosan 266 milliárd forintot fordítunk a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, ami elmarad a 320 milliárd forintos kívánt értéktől. Így sok felhasználó csak később válhat az energiaátállás részévé, és akár éveket is várhatnak a csatlakozásra. A magyar energiastratégiai célszámok nagyon szépek, de elérésük lehetetlen hálózatok nélkül - mondta el dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián, aki szerint az E.On hálózatai képesek kiszolgálni az igényeket időben, megvannak a megfizethető megoldások a cégek és háztartások számára
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója adott ma elő a Portfolio által szervezett Energy Investment Forum 2025 konferencián. A szakember előadásában többek között az ellátásbiztonság szerepét emelte ki, illetve a diverzifikáció és kiszámíthatóság fontosságát a jelenlegi gázpiacon. Többek között hangsúlyozta: bár csökkent az orosz gáz részaránya az európai fogyasztásban, de lényeges diverzifikáció igazából nem történt, inkább csak az orosz függőséget amerikaira cseréltük. Az ideutaztatás komoly szállítási költségekkel jár, ezért ha teljesen le kell válni a csővezetékről és csak LNG ellátás lesz elérhető, akkor a régió egy prémium piaccá fog válni. Ha meglenne a kiszámíthatóság az európai szabályozásban, akkor tudnánk, hogy hogyan fogunk leválni az orosz gázról.
Lantos Csaba: "meg fog épülni Paks II."
Éppen zajlik a 2025-ös év egyik legfontosabb energetikai eseménye, ahol Lantos Csaba energiaügyi miniszter is előadott. A pódiumon több olyan folyamatot is kiemelt, amelyek meghatározhatják a jövő energiarendszereit. Többek között beszélt az Európai Unióban jellemző "greenizmusnak" nevezett folyamatról, Magyarország energiatérképéről és arról, hogy milyen sors vár a Paks II. projektre - beszámolónk a Portfolio Energy Investment Forum 2025-ről.
Fokozni kellene a tempót az EU energetikai szabályozásában
Az elmúlt 25 évben az európai energiapolitika átfogó energetikai liberalizációt hajtott végre, azonban az energiaárak még mindig túl magasak. Ezt a tiszta hazai energia tudja elhozni, de ehhez az infrastuktúrába be kell fektetni, melynek fontosságát nem lehet túlhangsúlyozni. Az energetikai szabályozóknak rendkívül fontos szerepük van az európai energiaátállásban: nem passzív a szerepük, hanem a piaci keretek kialakításáért felelnek. A jelenlegi uniós szabályozási keret sok ponton megfelelő, de gyorsítani kell, proaktívvá kell tenni a szabályozási keretek fejlesztését és a végrehajtásukra is jelentős figyelmet kell fordítani - mondta a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián tartott előadásában Alda Ozola, az Energiaszabályozók Európai Tanácsának (CEER) alelnöke.
