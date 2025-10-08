Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban

A republikánus törvényjavaslat, amely az amerikai kormány finanszírozását és a leállás megszüntetését célozta, szerdán nem kapta meg a szükséges szavazatokat a szenátusban.

A szavazás során a republikánus javaslat nem tudta megszerezni a szükséges támogatást az Egyesült Államok Szenátusában, amely

a kormányzati leállás befejezését és a finanszírozás helyreállítását célozta.

A szerdai szavazás idején a törvényjavaslat még nem érte el a jóváhagyáshoz szükséges szavazatszámot, miközben a voksolás folyamatban volt.

