Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban
Gazdaság

Megbukott a terv: folytatódik a kormányzati káosz az Egyesült Államokban

Portfolio
A republikánus törvényjavaslat, amely az amerikai kormány finanszírozását és a leállás megszüntetését célozta, szerdán nem kapta meg a szükséges szavazatokat a szenátusban.

A szavazás során a republikánus javaslat nem tudta megszerezni a szükséges támogatást az Egyesült Államok Szenátusában, amely

a kormányzati leállás befejezését és a finanszírozás helyreállítását célozta.

A szerdai szavazás idején a törvényjavaslat még nem érte el a jóváhagyáshoz szükséges szavazatszámot, miközben a voksolás folyamatban volt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

