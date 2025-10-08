Megérkezett az időjárás-előrejelzés: ez vár Magyarországra a hét második felében

Az előrejelzések szerint észak-nyugat felől egy szakadozott felhősáv érkezik majd holnap, azonban a csapadékzónája Magyarországot elérve már nem lesz jelentős.

Az éjszakai órákban egyre felhősebb lesz égbolt hazánkban, éjfél után pedig kisebb eső is előfordulhat az északi tájakon. Országszerte 2 és 7 Celsius-fok között alakul majd a hőmérséklet kora reggel.

Csütörtök napközben tovább folytatódik majd a felhősödés, de a felhőtakaró nem lesz teljesen zárt, így hosszabb, rövidebb napos időszakok is előfordulnak majd.

A csapadék esélye a nap folyamán a déli országrészben is megnőhet.

A hőmérséklet délutánra 15 és 20 Celsius-fok közé emelkedik majd.

Az észak-nyugati szél az elkövetkező napokban is élénk, illetve erős lehet. Pénteken újabb front éri el Magyarországot, amely az észak-keleti országrészt súrolja, a hétvégén pedig száraz, gomolyfelhős időjárásra lehet számítani.

A hétvége folyamán fagy nem várható, a maximum hőmérséklet pedig 20 Celsius-fok környékén alakul majd.



