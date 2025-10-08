Megvan a létező legolcsóbb energiaforrás, szerencsére Európában is teljesen elérhető

Egy friss tanulmány szerint az energiapiac fordulóponthoz érkezett, ami alapjaiban alakíthatja át Európa és a világ rendszereit. A gyors technológiai fejlődés a legolcsóbb erőforrássá tette a napenergiát, ami új lehetőségeket nyit, miközben a rendszerszintű integráció és az ellátásbiztonság továbbra is kulcskérdés marad.

Az Euronews beszámolója szerint egy új, a University of Surrey által készített tanulmány kimutatta, hogy a napenergia előállítása akár 0,023 euró/kWh költséget is elérhet a legnaposabb régiókban, így a napenergia vált a világ legolcsóbb energiaforrásává.

A technológiai fejlődés, különösen az akkumulátoros energiatárolás árának 2010 óta 89 százalékos csökkenése, lehetővé teszi, hogy a napenergia + energia­tárolási rendszerek versenyképesek legyenek a gázerőművekkel is.

A tanulmány szerzői szerint azonban továbbra is komoly kihívás a hálózati integráció: okos hálózatokra, mesterséges intelligenciára és régióközi összeköttetésekre lesz szükség az energiaellátás stabilitásának fenntartásához. Emellett az új anyagok — például perovszkit-napelemek — akár 50 százalékkal is növelhetik az energiahozamot ugyanakkora területen.

Európában az új adatok szerint a megújuló energiaforrások részesedése 2025 második negyedévében 54 százalékra nőtt, amelyben a napenergia kiemelkedő szerepet játszik.

Júniusban először fordult elő, hogy az EU-ban a napenergia vált a legnagyobb áramszolgáltatóvá: az elektromos energiatermelés 22 százalékát adta abban a hónapban.

Szakértők szerint a napenergia gyors telepítése versenyelőnyt adhat Európának az energiafüggetlenség felé vezető úton, csökkentve az olaj- és gázfüggést, miközben viszonylag rövid építési idő is jellemzi: egy napfarm akár egy év alatt is létrejöhet, míg egy szélerőmű építése ennél hosszabb ideig tart.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images