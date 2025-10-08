MEKH: "szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázat várható"

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) több területen is dolgozik a hazai energetikai szabályozási környezet fejlesztésén. A Hivatal minél több új eszközt kíván bevonni a szabályozási energia piacára, és az év végéig a szabályozói tesztkörnyezet területén is megnyitja az első jelentkezési ablakot. Mindemellett a jövőben új hálózati csatlakozási lehetőségek megnyílására is számítunk, ennek érdekében a Hivatal kapacitásallokációs eljárást folytat le, melynek előkészületei jelenleg is zajlanak, az év végéig pedig iparág számára is előzetes tájékoztatást ad a témában - mondta dr. Juhász Edit, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elnöke a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián.

Sajnos tény, hogy a szomszédunkban 3,5 éve tart a háború, ami a mindennapjainkra és az energiapiacainkra is hat. De az elmúlt években ezzel együtt is hatalmas átalakuláson ment át a magyar energiaszektor - kezdett bele előadásába dr. Juhász Edit, a MEKH elnöke.

A megújuló kapacitás egy évtized alatt 1 GW-ról több mint 9 GW-ra nőtt, aminek a nagy része naperőmű, és ma már a termelés mintegy ötöde kiserőmű, miközben a hagyományos erőművi kapacitás zsugorodott.

A nagykereskedelmi árak területén a válság lecsengésével részleges konszolidáció látszik, továbbra is viszonylag magasak és a volatilitás is

- mondta.

A fogyasztói tudatosság ugyanakkor jelentősen nőtt. A téli rendszerterhelés is jó mérőszám, mert akkor a naperőművek sokszor nem állnak rendelkezésre: ez a mutató kb 1 GW-tal nőtt egy évtized alatt.

Az energiaátmenetet kísérő főbb trendekkel, kihívásokkal kapcsolatban elmondta, egy időjárásfüggő megújuló források dominálta rendszerben a negatív árak és az extrém magas ártüskék előfordulása is nagy. A szabályozási piacon alapvetően egy kínálati szűkösség figyelhető meg, egyelőre csak a hazai források érhetőek el.

A megoldást részben a szorosabb piaci integráció jelentheti

- emelte ki a MEKH elnöke.

A folytatódó uniós energiapiaci integráció mellett Magyarország a szabályozási energia közös értékesítési platformjához is csatlakozik 2026 szeptemberében, ami kínálati bővülést hozhat ezen a piacon. A változásokra ugyanakkor a piaci szereplőknek is fel kell készülniük, alkalmazkodniuk kell. Elmondása szerint az energiarendszerben paradigmaváltást hoz a tárolói kapacitás bővülése is, ez az árkilengéseket is csillapíthatja a nagyker piacon, és a szabályozási piacra is beléphetnek ezek a kapacitások.

Emellett a MEKH minél jobban bővíteni kívánja az aFRR kapacitás kötelezettséget a meglévő eszközökre is a jövőben

- hívta fel a figyelmet.

Fontos jelenség, hogy a következő években sok új eszköz fog megjelenni a villamosenergia-rendszerben, amit a működtetés üzleti modelljeiben is meg kell jelentetni. Lényeges, hogy minél több részpiacon vegyenek részt ezek az eszközök, így azok támogatási igénye is csökkenne, és a rendszer stabilitása nőne.

A megújulók okozta energiaátmenet nem valósulhat meg, ha a hálózati kapacitások szűkösek, ez konkrét akadály ma már, a zöldülési folyamatok komoly hálózati kihívásokat okoznak több szinten is. A régiós hálózati szűkösségek szerepet játszottak abban is, hogy a közép-európai nagykereskedelmi áramár felára nőtt a német árhoz képest.

Ami a hazai helyzetet illeti, a MAVIR élen jár ebben a munkában, és év végére teljesíti a 70%-os határkapacitás piaci felajánlási célt. Ha a szomszéd országok is képesek lennének erre, az máris javítaná a versenyképességet

- tette hozzá.

A hálózati szűkösségek összeurópai szinten is problémát okoznak, számos szereplő kutatja a hálózati szűkösségi problémákat és lehetséges megoldásukat. Jó példa a TUNE projekt, amelyben Magyarország is részt vesz, és amely okos megoldásokkal, nem csak hagyományos fejlesztésekkel költséghatékonyan, viszonylag gyorsan segíthet.

A fejlesztések sok időt és pénzt vesznek igénybe. Miközben egyre többet költünk hálózatfejlesztésre, felvetül egy regulátori dilemma: hogyan lehet fenntartani a megfizethetőséget, miközben nagy a beruházási igény, a forgalom pedig csökken.

A hálózati tarifák a jövőben alacsonyabbak biztos nem lesznek

- fogalmazott Juhász Edit. Elmondása szerint a tarifamegállapítás módszertanának szabályozói átalakítása a transzparenciát is növelte

A hálózatfejlesztés szükséges de nem elégséges megoldás a problémákra. A beruházóknak elsősorban a mérő mögötti világ fejlesztése terén vannak lehetőségei, és e téren is folyamatosan javul a hazai szabályozási környezet. Ma már kb 600 MW ilyen termelő kapacitás működik Magyarországon, folyamatosan érkeznek az új tároló létesítési igények, és ezáltal épül az ipari parki energiaközösségek világa. Szükséges, hogy a rugalmasságnak egy helyi szintje is kialakuljon, ez segíthet a szűk keresztmetszetek, feszültségproblémák kezelésében; ezeken a rugalmas csatlakozási konstrukciókon jelenleg is dolgozik a Hivatal az érintett felekkel.

A Hivatal az év végéig a szabályozói tesztkörnyezet területén is megnyitja az első jelentkezési ablakot, melynek során tematikus felhívást tesz majd közzé a hálózatfejlesztés területén

- emelte ki.

Mindemellett a jövőben új hálózati csatlakozási lehetőségek megnyílására is számítunk, ennek érdekében a Hivatal kapacitásallokációs eljárást folytat le, melynek előkészületei jelenleg is zajlanak, az év végéig pedig előzetes tájékoztatást terveznek az iparági számára a témában - mondta el Juhász Edit.

