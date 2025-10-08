  • Megjelenítés
Összeomlott a német autóipar, recesszióba lökheti a gazdaságot is
Gazdaság

Összeomlott a német autóipar, recesszióba lökheti a gazdaságot is

Portfolio
Augusztusban az ipari termelés 4,3, az autóipari termelés pedig 18,5 százalékkal esett vissza Németországban - adta hírül a Bloomberg. Az elemzőket meglepetésként érő rossz adatok a német gazdasági válság elhúzódása felé mutatnak, amit pedig az attól erősen függő hazai gazdaság is várhatóan meg fog szenvedni.

A német ipari termelés augusztusban 4,3 százalékkal esett vissza havi alapon. Az adat jócskán alulmúlta a Bloomberg által megkérdezett elemzők előrejelzéseit, a szektor pedig ezzel 2022 eleje óta a legnagyobb zuhanást produkálta. Az ipar rossz augusztusi teljesítménye újabb jele annak, hogy Európa legnagyobb gazdasága mennyire nehézkesen lábal ki a két éve tartó recesszióból. A Destatis szerint a mélypontot elsősorban az autógyártás 18,5 százalékos visszaesése okozta, amely a magyar gazdaság kilátásai szempontjából is kifejezetten rossz hír.

Ahogy arról tegnap a Portfolio Budapest Economic Forumon Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is hosszasan beszélt, a magyar gazdaság nagy mértékben függ a német kilátások alakulásától és különösen az autógyártás teljesítményétől. Az augusztusi német autóipari visszaesés azt mutatja, hogy az ágazat még messze van a többi szektorban már lassan megkezdődő talpra állástól, ami a régóta várt magyar gazdasági fellendülést is elodázhatja.

A német statisztikai hivatal (Destatis) úgy fogalmazott, hogy

a markáns visszaesés részben magyarázható az autóiparban megszokott éves üzemleállások és a termelési átállások együttesével.

Vagyis a naptárhatás és technológiai tényezők is hozzájárulhattak a gyenge teljesítményhez, bár a volumenekben látható esés így is kiugró.

A friss jelentés összecseng azzal, hogy a héten publikált megrendelési adatok váratlanul negyedik hónapja csökkentek, ami tovább erősíti a képét annak, hogy

Németországot tartósan gyengíti a vámok hatása, az energiapiaci sokk és a kínai verseny.

Ezek a tényezők egyszerre szorítják a feldolgozóipart, különösen az exportorientált ágazatokat.

A nyomást jól jelzi, hogy a BMW AG a héten lefelé módosította idei pénzügyi céljait a Kínában tapasztalt tartósan gyenge értékesítések és a vámköltségek miatt, ezzel is aláhúzva a német exportfüggő autóipar nehézségeit. A vállalati szintű jelzések egyre inkább visszaköszönnek a makroadatokban.

Mindezek ellenére a kormány szerdán némileg javított növekedési pályát kíván közzétenni: a korábbi stagnálás helyett 2025-re 0,2 százalékos bővülést vetíthet előre, 2026-ra pedig 1,3 százalékos növekedést várnak

– nyilatkozták a kérdéssel tisztában lévő anonim források. A makrogazdasági adatok sorozatos visszaesése ugyanakkor jól mutatja, milyen kihívásokkal szembesül Friedrich Merz kancellár, aki két egymást követő recessziós év után próbálja újra növekedési pályára állítani a gazdaságot.

Merz azt ígérte, hogy felpörgeti a növekedést és hozzányúl a régi strukturális gondokhoz – az öregedő munkaerőhöz és a túlburjánzó bürokráciához –, kritikusai viszont kevés kézzelfogható előrelépést látnak eddig. Joachim Nagel, a Bundesbank elnöke kedden arra szólította fel a kormányt, hogy „gyorsítson a reformok útján”, és nagyobb erőfeszítéseket sürgetett a képzett külföldi munkaerő bevonzására.

Az Gazdasági Minisztérium óvatos hangot ütött meg:

A jelenlegi indikátorok vegyes képet jeleznek az év hátralévő részére, ami a geopolitikai és kereskedelempolitikai bizonytalanság tartósan magas szintjét tükrözi. A vezető indikátorok jelenleg a 2025 harmadik negyedévében is folytatódó gyenge gazdasági teljesítményre utalnak.

A kép tehát továbbra is törékeny, a konjunktúra helyreállása lassú és egyenetlen maradhat.

Kapcsolódó cikkünk

Kikelt a sírból Európa legerősebb országa

Nagy Márton hatalmas vállalati támogatásokat lengetett be

Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte

Bajban a BMW, durván visszavágták a várakozásokat

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Portfolio Energy Investment Forum_1szekció_113
Gazdaság
Mátrai Károly elmondta, mire van szükség, hogy leváljunk az orosz gázról
Pénzcentrum
Vége lehet a kánaánnak a hazai benzinkutakon: esélyes egy újabb adóemelésre Magyarországon?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility