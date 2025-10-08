  • Megjelenítés
Románia: ebből kanyarban tolatás lett!
Gazdaság

Románia: ebből kanyarban tolatás lett!

Portfolio
A Világbank jelentősen csökkentette Románia gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, 2025-re mindössze 0,4%-os GDP-bővülést várva.

A nemzetközi pénzügyi szervezet kedden közzétett "Jobs and Prosperity, Fall 2025 Europe and Central Asia Economic Update" című jelentésében 0,9 százalékponttal mérsékelte az előző prognózisát Románia jövő évi gazdasági teljesítményére vonatkozóan - írta a SEE news.

A Világbank szerint Románia gazdasági növekedése 2026-ban 1,3%-ra, 2027-ben pedig 1,9%-ra gyorsulhat. Mindkét évre vonatkozó előrejelzését 0,6 százalékponttal csökkentette a júniusi adatokhoz képest.

A globális hitelező a közép-európai alrégióban – amelybe Románia mellett Bulgária, Horvátország és Lengyelország tartozik – fokozatos gyorsulást vár: a tavalyi 2,4%-ról 2025-ben 2,5%-ra, 2026-ban 2,6%-ra, 2027-ben pedig 2,7%-ra emelkedhet a térség gazdasági növekedése.

A jelentés szerint Közép-Európa legígéretesebb lehetőségei a gyártási és energetikai értékláncokban,

a modern kereskedelmi szolgáltatásokban, valamint az idősödő népesség támogatásában rejlenek.

Kapcsolódó cikkünk

Megállapodott Bukarest és Brüsszel a hiánycélról

Elszabadult az infláció Romániában

Ez lenne a kanyarban előzés? Élőben nézhetjük, ahogy elhúz mellettünk a régió

"Ezek az országok erős potenciállal rendelkeznek a zöld gyártás és energetika területén, valamint a széles körű offshore üzleti szolgáltatásokban, beleértve a szoftverfejlesztést, az üzleti folyamatok kiszervezését, a könyvelést, valamint az építészeti és mérnöki szolgáltatásokat" – áll a jelentésben.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Jelentős EPR díjemelés októbertől!

2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé

Holdblog

A csúcs az új mélypont 

Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c

Holdblog

Vidéken még maradt valaki?

E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#160;Google Podcas

PR cikk

Konferencia ajánló

Portfolio Energy Investment Forum 2025

Portfolio Energy Investment Forum 2025

2025. október 8.

BÉKÉSCSABA - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 8.

VESZPRÉM - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 9.

SZOMBATHELY - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. október 13.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Portfolio Energy Investment Forum_1szekció_059
Gazdaság
Zajlik az év energetikai csúcskonferenciája - Mutatjuk a legizgalmasabb részleteket!
Pénzcentrum
Durva mézdrágulás a láthatáron: luxus lehet a karácsonyi süti 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility