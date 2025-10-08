Románia: ebből kanyarban tolatás lett!

A Világbank jelentősen csökkentette Románia gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzését, 2025-re mindössze 0,4%-os GDP-bővülést várva.

A nemzetközi pénzügyi szervezet kedden közzétett "Jobs and Prosperity, Fall 2025 Europe and Central Asia Economic Update" című jelentésében 0,9 százalékponttal mérsékelte az előző prognózisát Románia jövő évi gazdasági teljesítményére vonatkozóan - írta a SEE news.

A Világbank szerint Románia gazdasági növekedése 2026-ban 1,3%-ra, 2027-ben pedig 1,9%-ra gyorsulhat. Mindkét évre vonatkozó előrejelzését 0,6 százalékponttal csökkentette a júniusi adatokhoz képest.

A globális hitelező a közép-európai alrégióban – amelybe Románia mellett Bulgária, Horvátország és Lengyelország tartozik – fokozatos gyorsulást vár: a tavalyi 2,4%-ról 2025-ben 2,5%-ra, 2026-ban 2,6%-ra, 2027-ben pedig 2,7%-ra emelkedhet a térség gazdasági növekedése.

A jelentés szerint Közép-Európa legígéretesebb lehetőségei a gyártási és energetikai értékláncokban,

a modern kereskedelmi szolgáltatásokban, valamint az idősödő népesség támogatásában rejlenek.

"Ezek az országok erős potenciállal rendelkeznek a zöld gyártás és energetika területén, valamint a széles körű offshore üzleti szolgáltatásokban, beleértve a szoftverfejlesztést, az üzleti folyamatok kiszervezését, a könyvelést, valamint az építészeti és mérnöki szolgáltatásokat" – áll a jelentésben.

Címlapképünk illusztráció Forrása: MTI Fotó/Szigetváry Zsolt