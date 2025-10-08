  • Megjelenítés
Súlyos kijelentés jött:
Súlyos kijelentés jött: "túl keveset költ hálózatfejlesztésre Magyarország"

Magyarországon jelenleg évente átlagosan 266 milliárd forintot fordítunk a villamosenergia-hálózat fejlesztésére, ami elmarad a 320 milliárd forintos kívánt értéktől. Így sok felhasználó csak később válhat az energiaátállás részévé, és akár éveket is várhatnak a csatlakozásra. A magyar energiastratégiai célszámok nagyon szépek, de elérésük lehetetlen hálózatok nélkül - mondta el dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója a Portfolio Energy Investment Forum 2025 konferencián, aki szerint az E.On hálózatai képesek kiszolgálni az igényeket időben, megvannak a megfizethető megoldások a cégek és háztartások számára

Az előadása elején dr. Guntram Würzberg, az E.ON Hungária Csoport elnök-vezérigazgatója azt mondta, hogy a magyar energiastratégia három sarokköve

  • a karbonemisszió 50%-os csökkentése,
  • a megközelítőleg 30%-os megújuló arány elérése, valamint
  • 12 GW-nyi naperőmű kapacitás telepítése.

Nagyon szépek a célok, de mindez lehetetlen hálózatok nélkül

- mondta Würzberg, aki szerint a megbízható hálózatok aspektusa jó ideig nem kapott megfelelő figyelmet, pedig az energiarendszer gerincét képezi. Iparágunk esszenciája az energaátállás; nagyon sok a stratégia, de az eredmény számít igazán - fűzte hozzá.

Az E.On bővíti a beruházásait, és 35 milliárd eurót költ saját hálózatának fejlesztésére 2028-ig, ami a biztonság, fenntarthatóság ára. Magyarországon 530 milliárd forintot fektetett az E.ON hálózatfejlesztésre az utóbbi 4 évben. Ez napi 100 csatlakozást jelentett 2024-ben, és ez a szám egyre nő: idén 25%-os bővülésre számítunk és ez a lényeg, ezzel kell foglalkoznunk, a hálózati csatlakozások ugyanis beruházásokat, jelentős fejlesztéseket igényelnek - fogalmazott.

Portfolio Energy Investment Forum_1szekció_139

A kihívás az, hogy a magyar beruházási számok alacsonyak: 320 helyett 266 milliárd átlagosan/év a hálózatfejlesztésre fordított összeg

- emelte ki. Emiatt sok felhasználó csak később válik majd az energiaátállás részévé, és akár éveket is várniuk kellhet. Ha ezt a beruházási szintet tartjuk, akkor a bekötési idő még hosszabb lesz.

Elértük a beruházási korlátainkat, amit az EU-s alapok, kormányzati támogatások és fogyasztói hozzájárulások emelhetnek, de ehhez együttműködésre van szükség

- tette hozzá.

A hálózatok mellett szót kell ejteni arról is, hogy a fogyasztóknak mit ajánlunk. A fogyasztó oldali rugalmasság szerepe, pl a KKV-knak az E.ON dinamikus, idősávos tarifát is tud ajánlani. Ezzel a felhasználó megkapja az autonómiát ahhoz, hogy változtathasson fogyasztói szokásain. A magyarországi Green Cloud Platform szintén a vállalati energiaigények hatékony kielégítését szolgálja. A BMW új magyarországi gyárához is az E.ON épített egy 43 MW-os napelemparkot, amely jelentősen hozzájárul a gyár energiaigényének kielégítéséhez. Mindez elősegíti a fogyasztói rugalmasság növelését.

Az energiaátállás minden egyes nap történik, a való életben, az E.On pedig készen áll ennek elősegítésére - mondta Guntram Würzberg.

