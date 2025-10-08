Váratlan fordulat: elhalasztotta a kulcsfontosságú ülést az amerikai egészségügyi hatóság

Az amerikai járványügyi központ elhalasztja a korábban októberre tervezett vakcinabizottsági ülést.

Az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központja (CDC) elhalasztja a korábban október végére tervezett vakcinabizottsági ülést - derül ki a szervezet honlapjáról.

Az Immunizációs Gyakorlatok Tanácsadó Bizottságának (ACIP) találkozóját eredetileg október 22-23-ra tűzték ki.

Az egészségügyi hatóság egyelőre nem közölte, mikor kerül sor az elhalasztott ülésre.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images