FONTOS Lehet-e erős a forint alacsonyabb kamatok mellett?
Váratlan időpontban jönnek a kormány friss bejelentései
Gazdaság

Váratlan időpontban jönnek a kormány friss bejelentései

Portfolio
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő tart Kormányinfót csütörtökön délelőtt.

Gulyás Gergely miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfót a megszokott délutánitól eltérő időpontban,

délelőtt 9:30-kor tartja meg.

Részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Máthé Zoltán

