A keleti nagyhatalom a hátsó ajtón lépne be Európa legerősebb országának legérzékenyebb rendszerébe, azonnal riadót fújtak

A német gazdasági minisztérium – élén Katherina Reiche szövetségi gazdasági miniszterrel (CDU) – megvizsgálja, hogy megakadályozza-e az olasz Snam energetikai vállalat tervezett részesedésszerzését a német gázvezeték-üzemeltető Open Grid Europe (OGE) cégben, miután kiderült, hogy a Snam egyik közvetett tulajdonosa a kínai állami State Grid Corporation of China (SGCC). A Handelsblatt birtokába jutott minisztériumi feljegyzés szerint a tárcán belül és a vizsgálatban részt vevő hatóságok körében is „egységesen kritikus” az álláspont a 920 millió eurós ügylet kapcsán. A belső anyag úgy fogalmaz: nem zárható ki, hogy a tranzakció révén a kínai állam hozzáférést szerezne Németország gázvezeték-hálózatához, illetve biztonsági szempontból érzékeny információkhoz.
A minisztérium jelenleg részletes biztonsági átvilágítást folytat annak megállapítására, hogy a tervezett 24,99 százalékos tulajdonrész megszerzése veszélyeztetheti-e a német energiahálózat integritását.
Az OGE Németország egyik legfontosabb energetikai infrastruktúra-üzemeltetője, amely 12 ezer kilométernyi vezetéket kezel – ez a teljes német gázvezeték-hálózat mintegy harmadát teszi ki. A vállalat „kritikus infrastruktúra” besorolású, mivel kulcsszerepet játszik mind az ipar, mind a lakosság energiaellátásában, különösen Észak-Rajna–Vesztfáliában. A gázvezetékek nemcsak a jelenlegi ellátás szempontjából stratégiai jelentőségűek, hanem a jövőbeni hidrogénpiaci átállás kulcselemei is: az OGE hálózatát fokozatosan hidrogénszállításra is alkalmassá tervezik alakítani, ami még érzékenyebbé teszi a tulajdonosi ellenőrzés kérdését.
A minisztérium attól tart, hogy egy kínai hátterű befektető – még közvetett formában is – betekintést nyerhetne az energetikai átalakulásra vonatkozó technikai és stratégiai adatokba.
A német kormány az elmúlt években már többször élt a külföldi befektetések megakadályozásának jogával, amelyet még 2016-ban vezettek be a Kuka-robotgyártó kínai felvásárlása után. Azóta a jogszabályt többször szigorították, és a „közrend vagy nemzetbiztonság sérelme” esetén a kabinet leállíthat külföldi – főként kínai – akvizíciókat. Az úgynevezett „közlekedésilámpa-koalíció” idején e mechanizmust több alkalommal alkalmazták: megakadályozták például a kínai Elmos chipgyár és az ERS Electronics felvásárlását, illetve korlátozták a COSCO kínai állami vállalat befolyását a hamburgi Tollerort konténerterminálban. A mostani CDU/CSU-kormány azonban eddig nem nyúlt ehhez az eszközhöz – a Snam–OGE ügylet lehet az első eset. A vizsgálatot különösen az teszi érzékennyé, hogy az SGCC szorosan kötődik a kínai államigazgatáshoz:
a cég a kínai Államtanács alá tartozó állami vagyonfelügyelet (SASAC) irányítása alatt működik, vezetőit a Kommunista Párt központi bizottsága nevezi ki, és beruházásai állami stratégiai ellenőrzés alatt állnak.
A mostani ügylet közvetett tulajdonosi láncon keresztül kapcsolja össze a Snamot a kínai SGCC-vel. A Snam legnagyobb részvényese, a CDP Reti holdingvállalat 31 százalékos tulajdoni hányaddal bír az olasz cégben, míg maga a CDP Reti mintegy 35 százalékban a SGCC tulajdonában van. A minisztériumi feljegyzés „összetett akvizíciós struktúráról” beszél, amelynek révén a kínai fél akár közvetett befolyást is gyakorolhatna az OGE irányítására. Berlin számára ugyanakkor politikai kockázatot is jelent a döntés:
a dokumentum figyelmeztet, hogy egy esetleges vétó „elégedetlenséget válthat ki Olaszország részéről”, ezért a német kormány igyekszik átlátható kommunikációt fenntartani Róma felé.
A Snam vezérigazgatója, Agostino Scornajenchi néhány hete türelmetlenségét fejezte ki, mondván, hogy cége „nem várhat a végtelenségig” az engedélyre. A döntés határideje hivatalosan november 17., ám a Handelsblatt értesülése szerint a gazdasági minisztérium már most fontolgatja annak meghosszabbítását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Brüsszel bejelentette: nincs mese, le kell válnia Magyarországnak az orosz energiahordozókról
Az Európai Bizottság több szintű politikai, illetve technikai megbeszélést szervez annak érdekében, hogy segítse a folyamatot.
Megerősítette a BYD: év végéig elindul a termelés a szegedi gyárban
Tartja magát az ütemtervhez a gyártó.
Magyarok tömegei akarnak 10 százalék önerővel lakáshitelt felvenni
De mit mutatnak erről az MNB múltbeli adatai?
Mozdulnak a profik, irányba állt a dollár
De van egy csavar a történetben.
Nagy segítséget kapnak a magyar vállalkozások, tőke formájában érkezik
Bánfi Zoltán, az MKIK Tőkealap-kezelő Zrt. vezérigazgatója beszélt kameránknak.
Kilőtt a réz ára!
Több ok is meghúzódik a háttérben.
Megerősítette Ukrajna: ők állnak a súlyos támadás mögött – Videón, ahogy küzdenek a kikötővárosban pusztító hatalmas lángokkal
Az oroszok Odessza, az ukránok Volgográd térségét támadták.
Az európai óceánügyi paktum
Az EU új óceánügyi paktuma a tengerek védelmét és a fenntartható kékgazdaságot erősíti, miközben globális együttműködést is előmozdít.
Milliók múlhatnak rajta, hogy melyik nyugdíjmegtakarítást választod
Már jó ideje halogatod a nyugdíjmegtakarítást? Mindig nekikezdesz aztán összezavarodsz a sok infótól? Ennek súlyos költségei vannak, de van egy jó hírünk. Itt kiderítheted, hogy mennyi á
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Az Otthon Start sem állítja meg a magyar falvak kiürülését
Sokak számára vonzó az olcsó vidéki ingatlan, de lehetnek váratlan buktatói az ottani életnek.
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!