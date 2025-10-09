Aggasztó jelek miatt torpant meg a kamatcsökkentés: az központi bank jegyzőkönyve felfedte a valódi okokat

Az EKB csütörtökön közzétett jegyzőkönyve szerint a döntéshozók a szokatlanul bizonytalan árnövekedési kilátások, a geopolitikai változások és a vámok lehetséges hatásai miatt tartózkodtak a további kamatcsökkentéstől.
Bár egy további kamatcsökkentés a következő hónapokban jobban védené az inflációs célt mind az alappálya, mind a különböző kedvezőtlen forgatókönyvek esetén, a felfelé mutató kockázatok megvalósulása inkább a jelenlegi kamatszint fenntartását indokolná
– áll a dokumentumban.
A legtöbb döntéshozó kevés hajlandóságot mutatott arra, hogy folytassák a júniusig végrehajtott nyolc negyedpontos csökkentést. Mivel az infláció a 2%-os cél körül mozog, és a gazdaság eddig ellenállónak bizonyult a kereskedelmi és háborús ellenszéllel szemben, a 2%-os betéti kamatot megfelelőnek tartják.
Néhányan azonban jelezték, hogy a további csökkentéseket nem szabad kizárni.
Különösen aggódnak az infláció tartósabb alulteljesítése miatt, főleg ha a gazdaság nem kap lendületet. A szeptemberi szakértői előrejelzések szerint a fogyasztói árnövekedés jövőre 1,7%-ra lassul, mielőtt 2027-ben visszatérne 1,9%-ra.
A jegyzőkönyv szerint a jelenlegi kamatszint "kellően robusztusnak tekinthető a sokkok kezelésében, tekintettel a kétirányú inflációs kockázatokra és figyelembe véve a lehetséges forgatókönyvek széles körét".
Az inflációs kilátásokat illetően a dokumentum megjegyzi, hogy „több felfelé és lefelé mutató kockázat is azonosítható”. Néhány tag szerint az inflációs kockázatok középtávon lefelé mutatnak, részben az euró felértékelődése miatt, ami
valódi exogén sokk volt, amely nem kapcsolódik az euróövezet gazdasági feltételeihez.
A gazdasági kilátásokkal kapcsolatban a jegyzőkönyv kiemeli, hogy a fogyasztás várhatóan profitálni fog a stabil munkaerőpiacból és a csökkenő megtakarítási rátából. A korábbi kamatcsökkentések hatása a finanszírozási feltételekre tovább erősítheti a fogyasztást és támogathatja a beruházásokat.
Az EKB megjegyezte, hogy a magasabb vámok, az erősebb euró és a növekvő importverseny továbbra is akadályozza a növekedést az év hátralévő részében, de a külföldi kereslet és az export növekedési üteme várhatóan helyreáll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
