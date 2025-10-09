Akkora a baj az orosz gazdaságban, hogy az állami és a nagyvállalatok tömegével rúgják ki az embereket

Oroszország legnagyobb ipari vállalatai kénytelenek csökkenteni a munkaidőt vagy elbocsátani alkalmazottakat, mivel a háborús gazdaság lassul, a belföldi kereslet stagnál, az export pedig visszaesik.

A Reuters hat olyan bányászati és szállítási szektorban működő vállalatot azonosított, amelyek a négynapos munkahétre való áttéréssel próbálják csökkenteni bérköltségeiket anélkül, hogy növelnék a munkanélküliséget.

A Cemros, Oroszország legnagyobb cementgyártója, év végéig négynapos munkahétre tért át, hogy megtarthassa alkalmazottait az építőipar jelentős visszaesése és a cementimport növekedése közepette.

A vállalat szóvivője, Szergej Koskin szerint ez "szükséges válságellenes intézkedés", amelynek célja a 13 000 alkalmazott megtartása.

Az Orosz Vasutak, amely 700 000 embert foglalkoztat, arra kérte központi irodájának dolgozóit, hogy havonta három további szabadnapot vegyenek ki saját költségükre. A vállalat bevételei csökkennek, ahogy a szén-, fém- és olajszállítmányok mennyisége is visszaesik.

A GAZ autógyár augusztusban tért át a négynapos munkahétre, ahogy a Kamaz teherautógyártó is.

Az Avtovaz, Oroszország legnagyobb autógyártója szeptember 29-től vezette be a rövidített munkahetet.

Az Alrosa, a világ legnagyobb nyersgyémánt-termelője, 10%-kal csökkentette a bányászatban közvetlenül nem érintett alkalmazottak bérköltségét, részben a munkahét rövidítésével. A vállalat tavasszal és nyáron felfüggesztette a kevésbé jövedelmező lelőhelyek kitermelését is.

A szénágazat, amely mintegy 150 000 embert foglalkoztat, súlyosan megszenvedi az export csökkenését. Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes áprilisban arról tájékoztatta Vlagyimir Putyin orosz elnököt,

hogy az ágazat pénzügyi helyzete romlik, és 30 vállalat - amely körülbelül 15 000 embert foglalkoztat - áll a csőd szélén.

A Kuznyecki-medencében, amely a világ egyik legnagyobb szénlelőhelye, a helyi tisztviselők szerint szeptemberben a 151 vállalatból 18-at bezártak. Alekszandr Kotov, az orosz NEFT Research tanácsadó cég partnere szerint 2025 első felében 19 000 szénipari munkást bocsátottak el.

Az orosz acéliparban is a nehézségek jelei mutatkoznak. Oroszország fontolgatja a csődeljárások moratóriumát a fémiparban és számos egyéb intézkedést. Az iparági források szerint "csendes leépítés zajlik a fémiparban", amit a magas kamatlábak, az erős rubel, valamint a gyenge belföldi és külföldi kereslet okoz.

Az orosz gazdaság növekedése a gazdasági minisztérium előrejelzése szerint idén mindössze 1,0%-ra esik vissza a tavalyi 4,3%-ról.

A Makrogazdasági Elemzési és Rövid Távú Előrejelzési Központ szerint a nem katonai ágazatok 5,4%-kal zsugorodtak az év eleje óta.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images