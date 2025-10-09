Akkumulátor-telepítési boomra kell számítani Magyarországon

Két vízió vetélkedik jelenleg a magyar akkumulátoros energiatárolás jövőjével kapcsolatban:
támogatásokkal is hasonlóan ambiciózus növekedést elérni, mint a napelemek területén, vagy a piacra bízni a dolgot. Mit gondoltok a hazai villamosenergia-tárolás kilátásairól?
- tette fel az indító kérdést Szabó László, kutatóközpont-vezető, Budapesti Corvinus Egyetem, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont (REKK).
Bárdi Barnabás CFA, főosztályvezető (Villamosenergia-felügyeleti és Árszabályozási Főosztály), Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) elmondta, hogy
jelenleg több mint 400 MW villamosenergia-tárolói teljesítmény létesítésére van engedély kiadva Magyarországon és csak az elmúlt 3 hétben több mint 50 kérelem érkezett be mintegy 190 MW teljesítménnyel, jelezve a METÁROLÓ pályázati határidő közeledését is
Mi azt látjuk, hogy körülbelül 1500 MW-nyi tároló van összesen valamilyen tervezési fázisban már meglévő csatlakozási pontok mögött, de nagy kérdés, hogy ebből mennyi fog megvalósulni, ezért a szakember szerint nagyon nehéz arról beszélni, hogy mi lesz 2-3 év múlva - tette hozzá.
Horváth Péter, vezérigazgató, Dunamenti Erőmű felhívta a figyelmet arra, hogy
nemcsak energiapiaci szakemberként azt gondolom, hogy a támogatások minden esetben piactorzítóak és szükségszerűen nem kívánt kínákati sokkokhoz és ártorzulásokhoz vezetnek
A MET által júniusban átadott 40 MW-os, Magyarország legnagyobb működő, önálló akkumulátoros energiatárolójának számító rendszere valóban 3/4 részben szintén a metároló program támogatását elnyerve épült. Ugyanakkor a METÁROLÓ prorgram árttámogasásával üzemelő 400 MW kapacitáskínálat mellé érkező egyéb akkumulátoros energiatároló befektetők számára szerinte kérdés lesz, hogy mekkora valódi piaci mozgástér és üzleti lehetőség áll majd előttük.
Ritócz András, ügyvezető, CesiHungary kiemelte, hogy
a szabályozások, támogatások egyértelműen torzítanak, ezért a szakember óva intene attól, hogy valaki túlságosan a szabályozásra, támogatásokra építse az üzleti modelljét.
Mindenesetre a elosztóhálózat-üzemeltetők szóban erősen támogatják a decentralizált megújuló termelési pontok (KÁT-os naperőművek) hibridizációját. A metároló miatt biztos jelentős mennyiségű akkumulátor fog megépülni, ami rendben is van a naperőmű-kapacitás folytatódó növekedésére is tekintettel, és ezért az eredetileg zömében a szabályozási piacra méretezett projekek fókusza, alkalmazási területe.
Bárdi Barnabás szintén hangsúlyozta a piaci alapon történő megvalósítás kívánatos jellegét. A MEKH szakértője ezzel együtt arra is felhívta a figyelmet, hogy
a tavalyi közzétételi eljárás keretében beérkezett, összességében mintegy 10 GW betáplálási igényt reprezentáló óriási igényhalmazt (melyből körülbelül 2,5 GW fűződött tervezett energiatárolós projektekhez) a hálózatépítés piaci alapon nem tudja jól lekezelni.
Elmondása szerint a METÁROLÓ pályázat előtt már körülbelül 150 MW tárolói teljesítmény telepítése volt csőben, de amikor a programnak híre kelt, akkor ezek leálltak. Azzal kapcsolatban ugyanakkor nem vállalkozott prognózisra, hogy a metároló keretében megcélzott 400 MW tároló teljesítményből végül mennyi valósulhat meg ténylegesen.
Ha megépül a megcélzott tárolói kapacitás, akkor honnan származhat ezek fő jövedelme a következő években, hiszen több piac is van, a helyzet pedig nem olyan egyszerű, mint a PV esetében? Csak arbitrázs esetén találkozni fognak-e a számok a befektetői várakozásokkal?
- kérdezte Szabó László.
Az energiatároló egységek töltöttsége véges, ezért
a töltöttség és piaci lehetőségek közti egyensúlyozás állandó és azonnali kereskedést kíván, és mára legtöbb esetben manuális módon, hanem kereskedési algoritmusok végzik a folyamatos optimalizációt
- mondta Horváth Péter. Szerinte a 2026-os év kellő empirikus piaci tapasztalatot biztosít majd, hiszen várhatóan az év első felében lépnek tömegével a piacra a METÁROLÓ programban támogatást nyert kapacitások, jövő októbertől pedig a MARI és a PICASSO uniós szabályozási energiaplatformokhoz való csatlakozás új szabályai is éreztetik már a hatásukat. Az európai árampiacok napon belüli volatilitása támaszt tud adni az arbitrázs alapú bevételeknek, de az energiaátmenetben előttünk járó nyugat-európai energiapiaci tapasztalatai és mintázatok alapján könnyen buborékká is válhat a tárolói beruházási láz, és jelentősen veszíthetnek a beruházáskor várt értékükből ezek az eszközök.
A tárolós bevételeket úgy lehet maximalizálni, ha akár napközbeni újratervezést is bevetve a tárolókat lényegében egyszerre, egymással párhuzamosan több területen is alkalmazzák, hiszen rendkívül sokrétű felhasználásuk lehetséges
- mondta Ritócz András.
Az ugyanakkor szerinte nem kérdés, hogy a limitált szabályozói piacot kannibalizálhatja a belépő új tárolói kapacitás, ami szűkítheti a potenciális bevételt. A szakértő szerint mindenesetre a tároló optimális üzemeltetése csak többéves tanulási folyamat során sajátítható el, és az sem könnyíti meg az érintettek dolgát, hogy mozgó célpontra lövünk, hiszen a naperőmű kapacitás is gyorsan növekszik. A magyar napenergia-túltermelés napközben már most is olyan nagy, hogy még 500 MW rendszerbe lépő akkus teljesítmény nem borítja meg az alacsony nap közbeni árakat, és az akkumulátortechnológia folyamatos árcsökkenése is segíti a befektetőket.
Az akkumulátorok frekvenciatartási tartalékok közötti használhatóságát a MEKH is vizsgálja.
Az már most látszik, hogy nagyon nehéz előre számolni, most még nehéz bármit is mondani, pedig a jövőt valamilyen módon számszerűsíteni kellene
- mondta Bárdi Barnabás.
A Hivatal szakértője felhívta rá a figyelmet, hogy tavaly jött ki az az uniós jogszabály, miszerint meghatározott módszertan szerint nemzeti rugalmassági jelentést kell készíteni 2026 nyaráig, a nem fosszilis rugalmasság területén kitűzött konkrét teljesítménycélokkal, majd az ACER (Energiaszabályozók Európai Uniós Együttműködési Ügynöksége) ajánlásokat ad hozzá, vagyis a malmok nem őrölnek túl gyorsan. Egyébként szerint a hazai PV-boomnak is nagy, nem csak pozitív tanulságai lehetnek az energiatárolók szempontjából.
A panelbeszélgetés résztvevői egyetértettek abban, hogy idővel a hazai piacon is megjelenhetnek a fejlettebb, hosszabb időtartamú tárolást lehetővé tevő technológiák, mivel igény - már csak az ellátásbiztonsági szempontokra tekintettel - van rá, és a technológia is fejlődik. Az sem lenne meglepő, ha a naperőművek menetrendezéséhez hasonlóan idővel az akkumulátorok üzemeltetése is elválna a tulajdonlástól, és professzionális, kiszervezett üzemeltetés valósulna meg, amelyet nagyrészt már nem közvetlen emberi munka, hanem algoritmusok végezhetnek.
Címlapkép forrása: Portfolio
