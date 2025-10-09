  • Megjelenítés
Dolgozóinak negyedét küldi el a világhírű energiacég
Dolgozóinak negyedét küldi el a világhírű energiacég

Az Orsted szélerőmű-üzemeltető vállalat 2027 végéig alkalmazottainak negyedét tervezi elbocsátani, hogy versenyképesebbé váljon és újra Európára összpontosítson - közölte a CNBC.

A cég csütörtökön jelentette be, hogy

összesen 2000 munkahely szűnik meg, ebből 500 még az év vége előtt.

A vállalat jelenleg világszerte mintegy 8000 embert foglalkoztat.

Ma közöltük alkalmazottainkkal, hogy mostantól 2027 végéig sok képzett és értékes kollégától fogunk elbúcsúzni, akik nagyban hozzájárultak az Ørsted sikeréhez"

- nyilatkozta Rasmus Errboe, a vállalat vezérigazgatója.

A vezérigazgató szerint a leépítés szükségszerű következménye annak a döntésnek, hogy fókuszáljuk tevékenységünket, valamint annak a ténynek, hogy a következő években befejezzük nagy építési portfóliónkat - ezért kevesebb alkalmazottra lesz szükségünk.

Hozzátette, hogy hatékonyabb és rugalmasabb szervezetet kívánnak létrehozni, amely versenyképesebb és készen áll új, értéknövelő tengeri szélerőmű-projektekre pályázni.

A vállalat idén nehézségekkel szembesült, miután a Trump adminisztrációja korlátozta a szélerőművek működését az Egyesült Államokban.

A címlapkép illusztráció.

