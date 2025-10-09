  • Megjelenítés
Egyre szemtelenebbek a bűnözők, súlyos veszéllyel küzd az európai nagyhatalom
Egyre szemtelenebbek a bűnözők, súlyos veszéllyel küzd az európai nagyhatalom

Több mint egymilliárd font (452 milliárd forint) rekordértékű csempészett kokaint foglalt le a nyáron a brit határrendészet. A szigetországban az utóbbi években harmadával nőtt a kokainhasználathoz köthető halálesetek száma.

A londoni belügyminisztérium csütörtöki tájékoztatása szerint június 1. és augusztus 31. között a határőrizeti hatóság (Border Force) 15,6 tonnát kobozott el a csempészektől ebből a kábítószerféléből.

A tárca hangsúlyozza, hogy ez a mennyiség megfelel egy emeletes londoni busz súlyának.

A minisztérium kiemelte azt is, hogy a három idei nyári hónapban lefoglalt kokain mennyisége meghaladja a 2022-2023-as pénzügyi év egészében elkobzott kokainszállítmányokét.

A tájékoztatás szerint különösen nagy mennyiségű kokain érkezik Dél-Amerikából kereskedelmi hajókon elrejtve. A csempészek ráadásul egyre újabb módszerekkel próbálkoznak a felderítés elkerülésére: egy csempész például egy sajttömbbe rejtve próbált 800 ezer font értékű kokaint Nagy-Britanniába bejuttatni.

A belügyi tárca szerint a bűnüldözési hatóságok robusztus fellépésének fontosságát jelzi, hogy

a 2022-2023-as pénzügyi évben 31 százalékkal nőtt a kokainhasználathoz köthető halálesetek száma Angliában és Walesben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

