Elfogyott Trumpék türelme: jöttek is a szankciók az orosz olajra
A szerb NIS olajvállalat nem kapott újabb mentességet az amerikai szankciók alól, de biztosította a feldolgozáshoz szükséges olajkészleteket.

A NIS olajvállalat csütörtökön közölte, hogy

az Egyesült Államok nem hosszabbította meg a szankciók alóli mentességét.

Az amerikai pénzügyminisztérium által kiadott különleges engedély, amely lehetővé teszi a zökkenőmentes üzleti működést, egyelőre nem került meghosszabbításra"

- áll a vállalat közleményében.

A NIS, amely Oroszország egyik utolsó megmaradt energetikai eszköze Európában, közölte, hogy elegendő olajkészletet biztosított a feldolgozáshoz az amerikai szankciók életbe lépése előtt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
