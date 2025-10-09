Európai szinten csalnak sokak egyik kedvenc fűszerével

Az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (JRC) tudósai 104 fahéj mintát vizsgáltak meg, amelyeket 10 EU-tagállamban, valamint az Egyesült Királyságban, Szerbiában és Srí Lankán vásároltak. A rudas és őrölt minták főként Srí Lankáról származtak, de voltak közöttük madagaszkári, vietnámi, indiai és indonéziai termékek is.

A vizsgálat különösen időszerű, mivel a fahéj a globális fűszerpiac egyik leggyorsabban növekvő szegmense.

2023-ban az EU-ban az ötödik leggyakrabban importált fűszer volt.

A fahéjnak két fő típusa létezik:

a Srí Lankáról származó Ceylon fahéj,

valamint a Mianmarból eredő Cassia fahéj.

Utóbbi olcsóbb, gyengébb minőségű alternatíva, erősebb ízzel, amely természetes módon tartalmaz kumarint, egy potenciálisan májkárosító vegyületet.

A vizsgálat során kiderült, hogy a Ceylon fahéjként címkézett minták akár 9 százalékát részben vagy teljesen helyettesítették a Cassia fahéjjal. A Ceylon fahéj körülbelül kétszer olyan drága, mint a Cassia.

A minták több mint 66 százaléka nem felelt meg a nemzetközi minőségi előírásoknak, nem volt összhangban az EU élelmiszerbiztonsági jogszabályaival, csalás gyanúja merült fel velük kapcsolatban, vagy potenciálisan meghaladták a jogszabályban meghatározott kumarin-határértékeket.

A tanulmány kimutatta, hogy 10 minta nem felelt meg az európai élelmiszerbiztonsági jogszabályokban meghatározott, kilogrammonként 2 milligrammos ólomtartalmi határértéknek, 31 minta pedig magas kumarintartalma miatt potenciálisan veszélyes lehet a gyermekek számára.

Tizenkilenc mintában magas, 2-20 mg/kg közötti króm szintet mértek, bár az európai szennyezőanyag-szabályozás nem határoz meg maximális értéket erre a vegyületre.

Több mintában felmerült a gyanú, hogy a fahéj kérgét a fa más részeivel – gyökerekkel, levelekkel és virágokkal – helyettesítették. A minták mintegy 21 százaléka nem felelt meg a nemzetközi szabványoknak a magas hamutartalom miatt. Tizenhárom minta magas kéntartalommal rendelkezett.

A JRC szerint az eredmények segíthetnek a tudományos közösségnek és a döntéshozóknak küszöbértékek meghatározásában a különböző fahéj-összetevőkre vonatkozóan, valamint annak meghatározásában, mikor kell egy mintát gyanúsnak tekinteni, ami lehetővé teszi a részletesebb ellenőrzést és segíti a hatóságok fellépését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio