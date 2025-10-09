Itt az újabb jele, hogy a német autógyártók elveszítik a csatát a világ legnagyobb piacán

A Porsche értékesítései mintegy 21 százalékkal zuhantak Kínában a harmadik negyedév során, míg globális szinten ugyanezen időszak alatt 5,7 százalék volt a visszaesés mértéke.
A luxusautók iránti kereslet gyengülése és a helyi gyártók elektromos járművek piacán mutatott dominanciája komoly kihívás elé állítja a német prémium márkát. A Porsche mellett a Mercedes-Benz és a BMW is csökkenő eladásokról számolt be Kínában, ami
jól mutatja a német exportorientált autóipar nehézségeit.
A nyugati gyártók piaci részesedést veszítenek a világ legnagyobb autópiacán olyan hazai versenytársakkal szemben, mint a BYD vagy a Xiaomi, amelyek funkciógazdag és kedvezőbb árú elektromos járműveket kínálnak. A kínai piacon tapasztalható éles verseny szűkíti a profitmarzsokat, miközben az ingatlanpiaci lassulás is visszafogja a luxustermékek iránti keresletet.
A Porsche a 2022-es tőzsdei bevezetése óta küzd a befektetői elvárások teljesítésével. Az amerikai vámok és a gyenge kínai kereslet miatt a vállalat idén már negyedszer módosította lefelé az éves előrejelzését, miután elhalasztotta új elektromos modellek bevezetését és több forrást csoportosított át a benzines és hibrid modellekhez.
A problémák kezelésére a Porsche több vezetőt lecserélt és költségcsökkentést hajt végre, beleértve a létszámleépítéseket is. Az elektromos járművek iránti gyenge kereslet miatt lemondott saját akkumulátorgyártási terveiről. Észak-Amerikában, amely a vállalat legnagyobb piaca, 4,8%-kal csökkentek az eladások a harmadik negyedévben.
Oliver Blume, aki mind a Porsche, mind a Volkswagen vezérigazgatója, befektetői nyomás alatt áll, hogy mondjon le a Porsche vezetéséről és engedje át a márka irányítását másnak. A Bloomberg augusztusi jelentése szerint már megkezdődött az új vezető keresése, a tulajdonos Porsche-Piëch család pedig tárgyalásokat folytat potenciális jelöltekkel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Új adószabályok 2025-től: bemutatunk minden részletet az első csomagból
Pár hét múlva érkeznek még új izgalmak ezen a téren is.
Piros lámpán hajtottak át és forgalommal szemben haladtak önvezető Teslák - Autók millióit vizsgálja a hatóság
Közel 3 millió autót érint az amerikai hatósági vizsgálat.
Újraindítani egy vészhelyzeti üzemmódban lévő atomerőművet? Oroszország ezt is meglépné
Nehezen értelmezhető a mostani kijelentés.
Visszavesz az elektromos tervekből a Ferrari
A cég szerint a jelenlegi technológia alkalmatlan arra, hogy szuperautót készítsenek belőle.
Zsiday Viktor feltárta az igazságot a milliárdos vagyonadóról: ezt okozná Magyarországon a terv
Verdiktet mondott a választás előtti nagy bejelentésről.
Olyan gigantikus repülőteret építettek, hogy hegyeket kellett elhordani és folyókat elterelni hozzá
Húsz évig tartott az előkészítés.
Fűtési rendszerek: egyetlen EU-szabályozás miatt a kazánok, hőszivattyúk 90 százaléka veszélybe kerülhet
Nagyon komoly hibát követett el az Európai Bizottság, már vészriadót fújnak a szakértők.
Németország meghátrált: váratlanul feladták a küzdelmet Brüsszellel szemben
Gyorsan változott a kancellár álláspontja.
Fókuszban a KKV-k
A mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV-k) gazdasági szerepe kiemelten fontos, ezért nem véletlen, hogy a társasági adó rendszerében is számos adóalap- és adókedvezmény érhető el kimon
Zsiday Viktor a Tisza Párt vagyonadóról szóló terveiről
A Tisza Párt behozta a közbeszédbe a vagyonadót, ezért érdemes lehet végiggondolni, hogy kell-e ilyen típusú adó nekünk? A többihez hasonlóan ez az adó is... The post Zsiday Viktor a Tisza P
Így segít a nyugdíjbiztosítás abban, hogy ne kelljen a nyugdíjad miatt aggódni
A nyugdíjas kor a jól megérdemelt pihenés ideje, ahol tudunk magunkkal és a családunkkal annyi időt tölteni, amennyit csak szeretnénk. Ehhez elengedhetetlen az anyagi biztonság, amit öngondoskod
Babra megy a játék - nagyhatalmi játszmák az árupiacon
Sok áldozata van az Amerika és Kína közti kereskedelmi háborúnak, az egyik legnagyobb a szójapiac. A geopolitikai játszmák nemcsak a megszokott kereskedelmi vonalakat rúgták fel,... The post Bab
Tudomány turbófokozatban: 26 milliárd a kutatás jövőjére
Megjelent a GINOP Plusz-2.2.1-25, ami esélyt ad arra, hogy a hazai kutatás ne a mezőnyt kergesse, hanem az élmezőnybe ugorjon.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Fontos adat érkezett: ezért veszélyes Magyarországon kamatot csökkenteni
Ismét felélénkült a kamatvita.
Október 17-én indul a Préda, a Portfolio kiberbűnügyi podcastsorozatának második évada
A témák között mesterséges intelligencia, online játék, kriptós befektetési csalások.
Váratlanul megszólalt a kamatról Nagy Márton, gyengült is a forint
A Budapest Economic Forum 2025 konferenciáról jelentkezik a keddi Portfolio Checklist.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!