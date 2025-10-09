Itt az újabb jele, hogy a német autógyártók elveszítik a csatát a világ legnagyobb piacán

A Porsche értékesítései mintegy 21 százalékkal zuhantak Kínában a harmadik negyedév során, míg globális szinten ugyanezen időszak alatt 5,7 százalék volt a visszaesés mértéke.

A luxusautók iránti kereslet gyengülése és a helyi gyártók elektromos járművek piacán mutatott dominanciája komoly kihívás elé állítja a német prémium márkát. A Porsche mellett a Mercedes-Benz és a BMW is csökkenő eladásokról számolt be Kínában, ami

jól mutatja a német exportorientált autóipar nehézségeit.

A nyugati gyártók piaci részesedést veszítenek a világ legnagyobb autópiacán olyan hazai versenytársakkal szemben, mint a BYD vagy a Xiaomi, amelyek funkciógazdag és kedvezőbb árú elektromos járműveket kínálnak. A kínai piacon tapasztalható éles verseny szűkíti a profitmarzsokat, miközben az ingatlanpiaci lassulás is visszafogja a luxustermékek iránti keresletet.

A Porsche a 2022-es tőzsdei bevezetése óta küzd a befektetői elvárások teljesítésével. Az amerikai vámok és a gyenge kínai kereslet miatt a vállalat idén már negyedszer módosította lefelé az éves előrejelzését, miután elhalasztotta új elektromos modellek bevezetését és több forrást csoportosított át a benzines és hibrid modellekhez.

A problémák kezelésére a Porsche több vezetőt lecserélt és költségcsökkentést hajt végre, beleértve a létszámleépítéseket is. Az elektromos járművek iránti gyenge kereslet miatt lemondott saját akkumulátorgyártási terveiről. Észak-Amerikában, amely a vállalat legnagyobb piaca, 4,8%-kal csökkentek az eladások a harmadik negyedévben.

Oliver Blume, aki mind a Porsche, mind a Volkswagen vezérigazgatója, befektetői nyomás alatt áll, hogy mondjon le a Porsche vezetéséről és engedje át a márka irányítását másnak. A Bloomberg augusztusi jelentése szerint már megkezdődött az új vezető keresése, a tulajdonos Porsche-Piëch család pedig tárgyalásokat folytat potenciális jelöltekkel.

